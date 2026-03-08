Crnogorske rukometašice slavile 33:24 nakon velike borbe i serije 9:0 u drugom poluvremenu.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Crnogorske rukometašice savladale su Island 33:24 u „Bemax areni“ i trećom pobjedom u četiri utakmice kvalifikacija praktično osigurale plasman na Evropsko prvenstvo.

Island je dugo pružao snažan otpor i u 40. minutu vodio 20:18, ali su „lavice“ tada pojačale odbranu i serijom 9:0 riješile meč.

Crnu Goru je predvodila Đurđina Jauković sa 12 golova, dok je Matea Pletikosić postigla pet. Kvalifikacije se završavaju u aprilu – Crna Gora gostuje Portugalu, a potom dočekuje Farska Ostrva.



