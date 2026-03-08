Mučio se fizički Novak Đoković na startu turnira u Indijan Velsu. Pobedio je, ali je povraćao i imao je problema sa rukom, tj. laktom.

Novak Đoković je posle velike borbe i više od dva sata tenisa savladao Poljaka Kamila Majhrčaka sa 4:6, 6:1, 6:2, a od izgubljenog seta više ga je mnogo brinula ruka.

Imao je problem tokom cijelog meča, mučio se i pokušavao sve da bi bio u formi za pobjedu, ali vidjelo se to na njemu. Na kraju je imao 33 vinera, ali 30 neiznuđenih grešaka i čak pet duplih servis grešaka. Videli smo da se tokom drugog seta držao za lakat desne ruke koja je cijeli meč bila u specijalnom rukavu. Pogledajte taj detalj:

Ima jako malo vremena Novak do narednog meča koji igra protiv Srbina pod američkom zastavom Aleksandra Kovačevića. On je savladao Francuza Korentana Mutea rutinski 6:1, 6:4 i tako prošao dalje, a Đoković će probati da dovede svoju ruku u optimalno stanje za ovaj meč.

Nije problem sa rukom bio jedini za Novaka tokom meča sa nezgodnim Poljakom. Kamere su snimile srpskog tenisera kako na početku trećeg seta ide iza semafora i djelovalo je kao da je povratio u tom momentu.

Đoković je stigao na Indijan Vels posle duge pauze, nije ga bilo nekoliko godina, a na ovom turniru je imao mnogo uspjeha. Ukupno ga je osvonjio pet puta, ali poslednji put sada već davne 2016. godine. Prošle godine trofej je odneo Džek Drejper koji je u finalu savladao Holgera Runea.

