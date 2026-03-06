Na Indijan Velsu u Kaliforniji, Novak Đoković će napasti titule i u singlu i u dublu.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na turniru u Indijan Velsu, gdje je već saznao protivnika u drugom kolu turnira. Ono što je zanimljivo - Đoković će na prvom turniru proljećne turneje u SAD igrati i u dubl konkurenciji. Srpski teniser se ne pojavljuje često u žrijebu dubl turnira, ali je ovog puta napravio izuzetak.

Novak Đoković je odlučio da u Kaliforniji nastupi u tandemu sa grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom, koji je u dosadašnjem dijelu karijere dubl uglavnom igrao sa svojim rođenim bratom. Njih dvojica su dobili specijalnu pozivnicu organizatora da se pojave u konkurenciji parova. Biće zanimljivo vidjeti kako funkcioniše srpsko-grčka kombinacija, posebno kada se ima u vidu da je Novak Đoković u posljednje vrijeme često boravio u Grčkoj.

Već u prvom kolu turnira u Indijan Velsu Đoković i Cicipas će imati izuzetno težak zadatak. Njihovi protivnici biće Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce i samim tim su ogromni favoriti protiv tandema koji nikada ranije nije igrao zajedno na ovako značajnom takmičenju.

Indian Wells ATP Masters 1000 Doubles drawpic.twitter.com/EPvSCFiV9R — Tennis Draws (@DrawsTennis)March 6, 2026

Možda je i ovo način da Novak Đoković pomogne Stefanosu Cicipasu, koji prolazi kroz veoma težak period karijere. Grčki teniser, koji je svojevremeno bio i treći igrač planete, sada je već prilično dugo van svjetskog vrha, a trenutno zauzima tek 43. poziciju na ATP listi. Đoković ne može da osvoji bodove u njegovo ime, ali bi savjetima mogao da mu pomogne da izađe iz krize i vrati se u društvo najboljih igrača planete. Za to mu ne bi bio potreban spektakularan nastup u dublu na Indijan Velsu već samo vrijeme koje će provoditi zajedno sa Grkom, kojem je očigledno neophodna neka vrsta mentora.

Zanimljivo će biti i na drugim mečevima, pošto će turnir u Indijan Velsu igrati i kombinacija Rejli Opelka - Janik Siner. Vjerovatno niko nikada nije očekivao da vidi tandem snažnog Amerikanca i jednog od najboljih tenisera na svijetu u ovom trenutku, ali - tu smo, gdje smo. Učešće je potvrdio i Danil Medvedev, koji će igrati u tandemu sa Tijenom.