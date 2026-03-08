Više se ne zove Zorannah: Udala se za golmana u opštini pa promijenila i ime i prezime, ime od dva slova je poseban šok

Srpska influenserka se više ne zove Zorana Jovanović

Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno "da" golmanu Eloju Rumu krajem februara na intimnoj ceremoniji u Americi.

Ležerni stil i nesvakidašnji izbor odeće izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, a Zorana je sad otkrila da li je zadržala srpsko prezime.

Zorannah je na društvenim mrežama promijenila šta joj piše u opisu, što se i te kako komentariše na Iksu (Tviteru) i Instagramu. Ona je, po svemu sudeći, uzela prezime muža, ali i skratila ime, pa joj na Instagramu sad piše Zo Rum.







Umjesto klasične vjenčanice, Zorana je nosila sako-haljinu i crvene lakovane čizme, dok je mladoženja bio u širokim pantalonama, bijeloj majici i patikama. Oboje su nosili naočare za sunce, što je dodatno naglasilo njihov ležerni pristup.

Fotografije sa ceremonije podelila je na Instagramu, gde su izazvale lavinu komentara.

- Da vas malo edukujem što se tiče vjenčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon 'ceremonije', kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika vjenčanja prije istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za vjenčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno vjenčani - napisala je Zorana na Instagramu.

"Znam da su svi očekivali vjenčanicu"

Zorannah je istakla da se procedura odvija u prostoriji sa šalterima, gdje se predaje dozvola za vjenčanje, a sama ceremonija traje svega nekoliko minuta.

"Za sve koji su očekivali vjenčanicu, helikopter i Nućija da pjeva 'u krilu pomeranac na vratu lanac', nije bio momenat za to u ovim uslovima. Da li ćete ikada dobiti taj kontent? Vjerovatno ne iz mnogo razloga " zaključila je influenserka.

Ovako izgleda srpski zet:

Eloj Rum je golman američkog kluba Columbus Crew, rođen u Holandiji, a poreklom sa ostrva Kuraso u Karipskom moru. Iza sebe ima brak i ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.







