Izrada ovog planskog dokumenta pokrenuta je 2023. godine, a zadatak planerima je bio da nacrtaju prostor od 43,8 hektara. Prostor je sa sa sjevera oivičen brdom Gorica, sa zapada Ulicom 6, sa istoka Ulicom 19. decembar, a sa juga Gradskim stadionom.

Izvor: Dejan Feratović

Obustavljena je izrada još jednog planskog dokumenta i to DUP-a Nova varoš 2 jer on nije završen u propisanom roku kako je to nalagao Zakon o uređenju prostora, a to je kraj prošle godine.​

Da se odluka o izradi izmjena ovog planskog dokumenta stavi van snage Vlada je donijela na sjednici koja je održana u četvrtak, 5. marta.

"Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Nova varoš 2 prestaje da važi. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore "piše u Vladinoj odluci.

Vlada je van snage stavila i odluku o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna DUP-a Nova varoš 2 i visini naknade za rukovodioca i stručni.

Ovaj planski dokument krajem decembra 2024. godine dobio je negativno mišljenje Savjeta za reviziju planskih dokumenata. Ocjenjujući plan, članovi Savjeta su tada konstatovali da je planer nacrtao jednu saobraćajnicu dva puta, da nije ucrtan postojeći parking kod sportske dvorane Gimnazije, ali i da treba ukinuti kategoriju mansarda jer ona nije definisana važećom regulativom i ne može biti projektovana na etaži potkrovlja. Konstatovano je i da treba preispitati lokaciju za podzemnu javnu garažu iza Gimnazije sa imovinskog aspekta, prenosi Dan.

"Lokacija se nalazi neposredno uz bitne primarne saobraćajnice, ugrožava pješački tok koji je u ovoj zoni više nego znatan ako se u obzir uzme broj učenika i zaposlenih Gimnazije, postojeće i planirano kolektivno stanovanje. Vezano za biciklističke staze, stav je da ih je potrebno graditi u skladu sa važećim Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi " ukazao je tada član Savjeta ispred Glavnog grada.