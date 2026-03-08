Sporazum su potpisali ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar odbrane Dragan Krapović, direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović i vd direktorice Uprave carina Maja Vučinić.

Izvor: Demokrate

Koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora (BOK) Aleksa Bečić saopštio je da je potpisan Sporazum o načinu korišćenja nacionalne „watch“ liste i Generalna pravila rada i saradnje između organizacione jedinice za nacionalne watch liste i kontakt tačaka državnih organa koji sačinjavaju nacionalnu „watch“ listu.

" Potpisivanjem navedenih dokumenata dodatno je proširena osnova za unapređenje direktne razmjene obavještajno bezbjednosnih podataka u oblastima terorizma i teškog i organizovanog kriminala i ujedno u obavještajno bezbjednosni sektor implementiran model saradnje organa obavještajno bezbjednosnog sektora partnerskih zemalja " kaže Bečić.

Potpisivanje ovih dokumenata je, tvrdi on, rezultat višemjesečnog rada međuresornog radnog tima formiranog od strane BOK-a u februaru 2024. godine, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora, koji je do sada u potpunosti realizovao sve definisane zadatke.

"BOK ukazuje da je na prvoj sjednici ovog saziva, koja je održana 20.12.2023. godine kao jednu od prioritetnih i strateških oblasti rada definisao povećanje i unapređenje interoperabilnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora kroz uspostavljanje kanala za pristup i razmjenu podataka iz evidencija koje vode u skladu sa pozitivno pravnim propisima kojima je regulisana njihova nadležnost. BOK podsjeća i da su u okviru 10. sjednice održane u junu 2025. godine, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar odbrane Dragan Krapović, direktor Agencije za nacionalne bezbjednosti Ivica Janović i vd direktorice Uprave carina Maja Vučinić potpisali Sporazum u vezi saradnje sa Pomorskom informativnom jedinicom, u cilju unapređenja saradnje u oblasti otkrivanja krivičnih djela u vezi krijumčarenja narkotika, krijumčarenja ljudi, krijumčarenja oružja, municije i eksploziva, krijumčarenja akciznih roba, korupcije, te povezanih i svih drugih oblika teških krivičnih djela, definisanih Krivičnim zakonikom Crne Gore, koja imaju prekogranični i/ili međunarodni karakter, a za čije izvršenje se koriste kako luke u Crnoj Gori, tako i sve ostale inostrane luke koje su otvorene za međunarodni pomorski saobraćaj "saopšteno je.

Na kraju, kako kaže, BOK naglašava da su studioznim pristupom u realizaciji navedenog zaključka, do sada, upravo u mandatu aktuelnog Biroa za operativnu koordinaciju, potpisani i Sporazumi o razmjeni kriminalističko obavještajnih podataka između Uprave policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije i Uprave carina, dok je u pripremi sporazum koji će navedeno pitanje regulisati između Uprave policije i Ministarstva odbrane – Obavještajno bezbjednosni direktorat.

"U rezimeu ove teme, BOK je ukazao da će ovo pitanje i dalje biti jedan od ključih prioriteta u radu, sa intencijom implementacije standarda koji će omogućiti sve veći stepen automatizacije u razmjeni podataka između organa obavještajno bezbjednosnog sektora, kao osnove za planiranje i preduzimanje daljih akivnosti usmjerenih na zaštitu unutrašnje i nacionalne bezbjednosti, zaštitu i unapređenje bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava, zaštitu imovine i sprječavanje vršenja, otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih djela "zaključio je Bečić.