Miomir Kecmanović prošao je u drugo kolo Indijan Velsa i sada ga čeka meč sa Flavijom Kobolijem.

Izvor: ALFREDO ESTRELLA / AFP / PROFIMEDIA

Miomir Kecmanović prošao je u drugo kolo turnira u Indijan Velsu. Učinio je to na način na koji sigurno nije želio pošto mu je njemački teniser Danijel Altmajer predao meč na početku drugog seta. Srpski igrač je dobio prvi set sa 6:3, napravio je brejk na startu drugog i tada je bio kraj. Njemac je odmah poslije pretrpljenog brejka prišao mreži i objasnio da ne može da nastavi.

Kecmanović sada ima priliku za revanš pošto ga u drugom kolu čeka Flavio Koboli. Italijanski teniser koji je odmorniji pošto je kao 15. nosilac bio slobodan na startu takmičenja. Biće to ujedno i šansa da mu "naplati" za poraz od prije nekoliko dana.

No encuentra confianza



Daniel Altmaier sigue sin encontrar la victoria en lo que va de la temporada y se vio obligado a retirarse en su debut de Indian Wells ante Miomir Kecmanovic



El serbio lo ganaba 6-3 1-0#TennisParadisepic.twitter.com/WNzvvIDbYi — Iván Aguilar (@ivabianconero)March 4, 2026

Naime, Koboli je u polufinalu turnira u Akapulku dobio Mišu poslije dva i po sata borbe - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Poslije toga je osvojio turnir pošto je pobijedio Fransisa Tijafoa (Amerika).