Alberta Nađa tužila bivša žena: Ne pojavljuje se na sudu, isplivali svi detalji o problemima nekadašnjeg fudbalera

Albert Nađ do sada nije primio nijedan poziv za ročište, a ni Mirna, koja s njim nema komunikaciju, ne zna gdje on živi

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Bivšeg fudbalera Alberta Nađa tužila je bivša supruga, dizajnerka Mirna Nađ, saznaje Kurir.

Ona preko suda želi da dobije puno starateljstvo nad njihovim djetetom.Ali do njihovog susreta na sudu još nije došlo, iako je tužba podnijeta prije šest mjeseci, jer se svi pozivi upućeni bivšem fudbaleru vraćaju.

Njega trenutno niko ne može da nađe da dostupnoj adresi, te pozive za ročišta ne prima.

- Mirna samo želi puno starateljstvo i ništa više. Postupak je pokrenut, ali se još uvijek ništa ne događa pošto Alberta ne mogu da nađu kako bi mu uputili sudski poziv za ročišta. Ni Mirna ne zna gdje je on, niti gdje živi, s obzirom na to da već izvjesno vrijeme nemaju nikakav kontakt - rekao je dobro obaviješteni izvor.

Mirna nije bila voljna da razgovara na ovu temu.

- Ne bih pričala o tome - rekla je dizajnerka.

.Mirna i Albert razveli su se sporazumno 2017. godine, kada su podijelili starateljstvo. Ubrzo su se pomirili, ali se nisu opet vjenčali pred matičarem, već su obavili crkveno vjenčanje. Njihova zajednica ipak nije opstala i oni su se definitivno razišli prije skoro dvije godine. Zbog novih dešavanja u njihovom odnosu, Mirna je prije šest mjeseci odlučila da traži potpuno starateljstvo.

Njih dvoje ukupno su bili zajedno 14 godina, a Mirna je jednom prilikom ispričala kako je počela njihova ljubav.

- Sigurno smo se tri-četiri mjeseca intenzivno družili. Svakodnevno smo se družili. Bilo je sve kao da smo zajedno, a nismo. On se razveo godinu dana prije toga, ja sam izašla iz neke veze. On je rekao - ne pada mi na pamet opet da se ženim. Onda su počele večere i cvijeće. Konstantno sam nosila crne haljine. Kad smo se smuvali, posle mi je rekao da je mislio da sam stalno u istoj haljini - ispričala je ranijih godina Mirna na Kurir televiziji.

- Na kraju sam ga prva i poljubila. Ja sam preuzela prvi korak. Poštovao me je mnogo, naravno, i ja njega. Plašio se, a na kraju sam ja rekla dođi ovamo. Tu noć sam prvi put obukla svjetliju, i to je bila bijela - otkrila je Mirna Nađ.

Prva žena ga optužila za nasilje

Nađ je prije braka s Mirnom bio oženjen Jelenom, s kojom je dobio troje djece. Ona ga je nakon njihovog razvoda optužila javno za nasilje, pokušaj silovanja pred djecom, kao i za neplaćanje alimentacije.

Zbog njenih optužbi bivši as Partizana je bio saslušan u policiji. Jelena Nađ je zatim tužila Alberta zbog neplaćanja alimentacije i izdržavanja, ali je tada Treći osnovni sud oslobodio bivšeg sportistu.

- To bi trebalo da bude hitan postupak jer se radi o izdržavanju djece. Ročišta su do sada bila zakazivana na dva mjeseca, ali je gospodin dovodio fantomske svjedoke koji su imali obraza da lažu protiv moje djece, odnosno naše. Meni se često omakne da kažem "moje", jer Albert s njima nema nikakav kontakt već četiri godine - tvrdile je Nađova bivša žena početkom 2019.

Izgubila proces

- On je čovjek koji ne zna da je njegovom najstarijem djetetu ugrožen vid, da treba da se operiše za mjesec dana. Danas smo bili na kontroli, to je bila treća klinika koja je odbila da ga operiše. On pojma nema šta se dešava s njegovom djecom. On ne zna ni gdje njegova djeca žive. To je čovjek koji je zaboravio da je imao život prije drugog braka i djecu prije drugog braka. On je zaboravio da je ostavio jednoj ženi tri života da se bori za njih. Sramno je da bivši reprezentativac koji je imao ozbiljne ugovore plaća alimentaciju samo šest hiljada. Za dvoje djece dobijam 12.000 dinara, pošto je treće zaposleno, pa mu ne sleduje alimentacija. To je smiješna suma. Ja ću njih izvesti na pravi put kako znam i umijem, ali sam se zarekla da ću njega teretiti do kraja za stvari koje duguje svojoj djeci - zaključila je tada Jelena Nađ.

Proces je trajao pune dvije godine, a konačna odluka suda bila je da nekadašnji fudbalski as ne mora bivšoj supruzi da isplati zaostale rate u iznosu od 34.000 eura.