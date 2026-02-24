Đina Džinović naputila vilu na Senjaku: Preselila se u Barselonu zbog bogatog dečka, otkriveno kako je reagovao Haris

Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića i Meline Galić odlučila je da napravi veliki životni korak i preseli se u Barselonu.

Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot

Ovaj potez dolazi nakon turbulentnog perioda u Đininom privatnom životu i odnosi se kako na lične, tako i na emotivne razloge.

Njeni dani ispunjeni su posetama lokalnim restoranima, šoping centrima, igrom tenisa na ekskluzivnim terenima, kao i opuštanjem na plažama ovog prelijepog primorskog grada.

"Đina je poslednjih mjeseci prolazila kroz izuzetno stresan period. U javnost su procurili privatni snimci, i njoj je bila potrebna pauza. Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rešenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti ", otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

Haris negoduje

Odnosi između Harisa Džinovića i Đine još uvijek su zategnuti, a njen potez da se preseli u Barselonu nije naišao na njegovo odobravanje.

" Đina je bez ikakvog prethodnog dogovora sa Harisom odlučila da se preseli. Njihovi odnosi nisu najbolji još od njegovog razvoda od Meline, a svaki njen sledeći korak on je dočekivao sa negodovanjem. Đina se sa njim gotovo i ne čuje otkako je otišla u Španiju, ali ne sumnjam da će se pomiriti, ipak su otac i ćerka, i jasno je koliko se vole", otkriva dobro obaviješten izvor.

