Večeras počinje izbor za srpskog predstavnika na Pjesmi Evrovizije: Nastupa 12 takmičara, samo sedmoro ide u finale

Počinje festival Pjesma za Evroviziju, tokom kojeg će Srbija izabrati svog predstavnika na Pjesmi Evrovizije.

Izvor: RTS/PrintScreen

Večeras se održava prvo polufinale izbora za predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije. Nastupa 12 takmičara, od kojih će se sedmoro plasirati u finale, koja će biti održano u subotu, 28. februara. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1 i Jutjub kanalu RTS Pjesma Evrovizije i Internet portalu RTS-a.

U prvom polufinalu "Pjesme za Evroviziju" nastupiće 12 takmičara, a najboljih sedam po glasovima publike i stručnog žirija plasiraće se u finale koje se održava u subotu, 28. februara.

Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Stefan Popović.

Veče otvara nekadašnja predstavnica Srbije na Pjesmi Evrovizije Mirna Radulović, koja je za MONDO otkrila da joj je ovo treće prijavljivanje na PZE.

Pogledajte spisak izvođača koji će se večeras predstaviti gledaocima:

1. Mirna - OMAJA

2. Kosmos Trip - Sve je u redu

3. Iva Grujin - Otkrivam sebe

4. Eegor - Klaber

5. Makao - Daj nam svet

6. Lores - Unseen

7. MANIVI - Svaki dan

8. Bella - Trampolina

9. YANX - Srušio si sve

10. Zejna - Jugoslavija

11. Ana Mašulović - Zavoli me

12. Đurđica - Moma mala