"Zahvaljujući Čedi imam kuću na Kipru": Aca Kos otkrio šta se dešavalo u policijskoj stanici, pa spomenuo bivšu

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića otkrio je brojne zanimljivosti u jednom podkastu

Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čedomira Jovanovića, govorio je o njihovom odnosu, zajedničkom životu, ali i drugim temama koje su poslednjih dana izazvale pažnju javnosti.

Kos i Jovanović odnedavno žive u političarevom stanu na Novom Beogradu, a Aleksandar ne krije da prema njegovoj bivšoj supruzi Jeleni gaji posebno poštovanje i bliskost.

Tokom razgovora osvrnuo se i na kuću na Kipru, koju je, kako tvrdi, kupio uz Jovanovićevu podršku.

- Zahvaljujući Čedomiru imam tu kuću - kratko je poručio.

Pogledajte kako izgleda:

Progovorio je i o privatnom životu, otkrivši da je u jednom periodu bio vjeren.

- Imao sam vjerenicu, u tom trenutku sam živio u Njemačkoj. Djevojka je došla iz Moskve - ispričao je.

Kos je nedavno bio priveden u policijsku stanicu, a prema njegovim riječima, situacija je protekla neuobičajeno.

- Bio sam na razgovoru gdje su se policajci slikali sa mnom. Svi su dolazili da pitaju: "Gdje je taj Coa Kos? Daj da se slikam sa Coom Kosom!" - rekao je on u podkastu "Minsko polje“.