Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbe stranaka i potvrdio presudu Privrednog suda Crne Gore u sporu po tužbi privrednog društva “Primorje” DD u stečaju iz Slovenije protiv “Monte put” doo Podgorica.

Na taj način, kako navode iz ove institucije, pravnosnažno je okončan sudski postupak koji se vodio više od jedne i po decenije u prvom stepenu, po tužbi za naknadu štete proistekle iz Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji puta Kolašin-Mateševo iz 2005.godine.

“Privredni sud Crne Gore je djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca “Primorje” DD u stečaju i obavezao tuženog “Monte put” doo Podgorica, da mu na ime naknade materijalne štete po navedenom ugovoru, isplati iznos od 54.650,55 eura, dok je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužilac tražio da mu se isplati iznos od još 1.597.204,53 eura”, preciziraju u saopštenju.

Apelacioni sud je, ističu, ocijenio da su obje žalbe neosnovane.

“Prvostepeni sud je, po nalaženju ovog suda, na osnovu provedenih brojnih dokaza i vještačenja, pravilno utvrdio da su radovi na rekonstrukciji puta Kolašin Mateševo izvedeni nakon isteka ugovorenog roka sa zakašnjenjem od 190 dana, kao i da su za kašnjenje u izvođenju radova odgovorne i jedna i druga ugovorna strana”, navode iz Apelacionog suda.

U odnosu na radove na mostu Đurašević, prvostepeni sud je utvrdio da je do prolongiranja roka za oko 35 dana došlo uslijed neizvršenja ugovornih obaveza investitora.

“Pri ocjeni opravdanosti troškova koje je uslijed toga imao tužilac, pravilan je zaključak prvostepenog suda da tužiocu pripadaju stvarni troškovi koji, kako je utvrđeno vještačenjem putem vještaka građevinske struke, obuhvataju troškove režije gradilišta, troškove nastale zbog neiskorišćenosti planiranih kapaciteta mehanizacije i troškove zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa prilikom predaje trase, u ukupnom iznosu od 54.650,55 eura, dok je u preostalom dijelu pravilno ocijenjeno da je tužbenih zahtjev neosnovan”, zaključili su.