U Keniji je pao metalni prsten težak 500 kilograma, izazivajući zabrinutost zbog svemirskog otpada. Stručnjaci istražuju njegovu pozadinu i bezbijednost.

Izvor: X/BBC News Africa/Printscreen

Ogroman metalni prsten pao je sa neba u jedno selo u Keniji, jugoistočno od Najrobija, i privukao pažnju ne samo lokalnog stanovništva već i astronoma i drugih naučnika. Objekat prečnika 2,5 metara težak 500 kilograma pao u polje 30. decembra 2024. godine, a sreća u nesreći je da tada niko nije bio povrijeđen.

Misteriozni "svemirski prsten"

Dok je proslava Nove godine bila na pragu, mještani su posmatrali nevjerovatan prizor nakon obrušavanja objekta iz vazduha. Lokalne vlasti su brzo obezbijedile to područje, dok su stručnjaci pozvani da ispitaju ostatke. Kenijska svemirska agencija (KSA) bila je zadužena za analizu neobičnog "svemirskog prstena".

Nakon temeljne analize, naučnici su utvrdili da je riječ o prstenu za razdvajanje sa lansirne rakete. Ti prstenovi su posebno dizajnirani da se odvoje tokom uspona rakete u svemir. Obično se takvi djelovi:

u potpunosti spale prilikom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu

padnu u nenaseljene oblasti poput okeana

ostanu u orbiti kao svemirski otpad godinama ili decenijama

ili se na kraju vrate na Zemlju kroz kontrolisani pad

KSA je opisala incident kao "izolovan slučaj", ali je priznala da pad u naseljenu oblast predstavlja kršenje međunarodnih protokola o bezbijednosti u svemiru. Iako su se pojavile spekulacije da otpad potiče iz različitih svemirskih programa, KSA je izričito odbacila tvrdnje domaćih medija da predmet pripada Indijskoj organizaciji za svemirska istraživanja (ISRO).

A very high density metallic piece, partially burnt has fallen from the skies, with a very strange sound and landed at Mukuku area, Nduluku location of mbooni East, Makueni.pic.twitter.com/xGuE84AWvj — Degrata (@Degrata254)December 30, 2024

Opasnosti od svemirskog otpada

Incident u Keniji naglašava sve veći problem svemirskog otpada koji ugrožava kako svemirske misije tako i bezbijednost na Zemlji. Prema podacima Američke svemirske agencije (NASA), više od 27.000 većih objekata trenutno kruži oko naše planete, uz milione manjih fragmenata koji se ne mogu pratiti, ali predstavljaju potencijalnu opasnost.

Svemirski otpad putuje ekstremno velikim brzinama, stvarajući značajne rizike za:

svemirske letjelice i posade

međunarodne stanice

bezbijednost ljudi na tlu

Prošle godine je jedna američka porodica je podnijela tužbu nakon što je svemirski otpad sa Međunarodne svemirske stanice pogodio njihov dom na Floridi, što potvrđuje da ovo nije samo teoretska prijetnja. Takozvani Keslerov sindrom, lančana reakcija sudara u orbiti koja stvara još više otpada, predstavlja ozbiljnu dugoročnu prijetnju korišćenju svemira.

Koja su moguća rešenja?

Nakon incidenta u Keniji, nadležni su pokrenuli istragu u skladu s međunarodnim zakonima o svemiru. Ovaj događaj je pojačao pozive da se unaprijede sistemi za praćenje i upravljanje svemirskim otpadom među svjetskim svemirskim agencijama i privatnim aerokosmičkim kompanijama, piše portal "Paris 2018".

Trenutno se razvijaju razna inovativna rešenja za borbu protiv sve ozbiljnije krize svemirskog otpada:

specijalizovani sateliti za hvatanje i uklanjanje otpada

pasivni sistemi za tzv. deorbitiranje neaktivnih satelita odnosno proces planskog spuštanja satelita iz njegove orbite nazad u Zemljinu atmosferu

napredni materijali otporni na sudare za buduće letjelice

međunarodna saradnja u upravljanju svemirskim saobraćajem

stroži propisi koji zahtijevaju strategije zbrinjavanja prije kraja misije

Uprkos obećavajućim razvojnim projektima, sprovođenje ozbiljnih rešenja suočava se sa značajnim tehničkim, finansijskim i političkim izazovima. Nedostatak jasnog međunarodnog dogovora o odgovornosti za istorijski otpad dodatno komplikuje problem.

A metallic object, weighing approximately 500 kilograms and measuring 2 meters in diameter, crashed into Mukuku Village in Eastern Kenya, on December 30.



The Kenya Space Agency has reassured the public that the debris poses no immediate safety threat.pic.twitter.com/tLT2FmFIXu — BBC News Africa (@BBCAfrica)January 2, 2025

Budućnost održivog istraživanja svemira

Incident sa metalnim prstenom u Keniji služi kao opipljiv podsjetnik da svemir nije beskonačno odlagalište otpada. Dok svemirska istraživanja pokreću tehnološki napredak i globalne komunikacije, ona takođe zahtijevaju odgovorno upravljanje kako bi se obezbijedila održivost.

Međunarodna zajednica mora dati prioritet delotvornim politikama za smanjenje svemirskog otpada i razviti praktične metode za uklanjanje postojećeg otpada. Bez odlučne akcije, rastući oblak orbitalnog otpada može ugroziti buduće misije i potencijalno dovesti u opasnost ljudske živote na Zemlji.

Kako se broj svemirskih aktivnosti povećava uz sve više država i privatnih kompanija koje lansiraju misije, hitnost rešavanja orbitalnog otpada proporcionalno raste. Metalni prsten koji je pao na kenijsko tlo potvrđuje dugogodišnje sumnje o praktičnim opasnostima svemirskog otpada - pretvarajući teoretsku prijetnju u dokumentovanu stvarnost koju više nije moguće ignorisati.

(Blic/MONDO)