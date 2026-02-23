Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je danas lokalne izbore u više jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

"Poštovani građani Republike Srbije, danas sam donijela odluku o raspisivanju redovnih lokalnih izbora u devet lokalnih jedinica. Izbore sam raspisala za 29. mart 2026. godine", rekla je Brnabić.

Izbori će biti održani u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Smederevskoj Palanci i Sevojnu.

"Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine, a u skladu sa članom 35. Zakona o lokalnim izborima, odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi se najranije 150, a najkasnije 45 dana prije isteka mandata odbornika. Istim članom je propisano da od raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. U skladu sa svim navedenim datumima i zakonskim rokovima donijela sam odluku o raspisivanju izbora", navela je Brnabić.

Ona je dodala da izražava nadu da će izbori proteći u demokratskom tonu i da će pobijediti najbolji kandidati sa najboljim programom.