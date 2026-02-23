Danas je postalo uobičajeno da pjevačice deo svog atraktivnog izgleda duguju nekon plastičnom hirurgu, ali ipak, bilo je onih koje su odoljele odlasku na operaciju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada bi vas pitali da opišete neke domaće pjevačice, sigurni smo da biste pored pjesama, talenta za ples i ljepote, u nekom trenutku rekli i da "izgleda bolje sad" ili "prije je izgledala bolje", samo zbog neke estetske intervencije koju je uradila na sebi.

Iako većina ima bujna poprsja i punije usne "nego na početku karijere", postoje pjevačice koje su odoljele odlasku kod plastičnog hirurga, iako su im to čak i savjetovali.

Rada Manojlović je iskreno pričala da su joj kolege govorile "da je ravna kao daska" i da bi trebalo da ugradi silikone, što ona nikada nije željela da uradi.

Pogledajte i kako Rada izgleda bez šminke:

Još jedna pevačica koja je ljepa bez estetskog uljepšavanja je Lena Kovačević, koja i inače važi za jednu od najljepših na našoj javnoj sceni.

Vidi opis Ovo su jedine prirodne ljepotice na našoj estradi: Koleginice radile grudi i pumpale usta, a samo one nisu išle pod nož Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Na spisku prirodnih ljepotica se našla i Goca Tržan, koja je priznala da ide na tretmane i da je to sve od uljepšavanja koje je radila na sebi.

Pjevačica koja se nedavno ostvarila u najljepšoj ulozi, ulozi majke, a potom našla u centru skandala zbog partnera za kojeg se ispostavilo da je oženjen - Milica Todorović, takođe se našla na listi.

Pjevačica je priznala da je imala intervenciju na nosu zbog devijacije, ali da osim toga nije išla "pod nož".

Spisak zatvara Nadica Ademov, prirodna ljepotica koja je nedavno održala promociju novog albuma i pokazala savršeno lice i telo.

Pogledajte:

(Nova, MONDO)





