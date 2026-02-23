Kao odgovor na ubistvo vođe El Menča, kartel je pokrenuo ono što naziva "totalnim ratom". U nedelju je došlo do velikih vatrenih okršaja, ali je izvještaj o žrtvama nepoznat

Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Situacija se noćas smirila u nekim zapadnim meksičkim saveznim državama, nakon što je Halisko kartel izvršio odmazdu nakon ubijanja njihovog narko-bosa El Menča, međutim, prema nekim najavama, rat kartela i vlasti je daleko od gotovog.

Kao odgovor, kartel je pokrenuo ono što naziva "totalnim ratom". Pripadnici CJNG-a otvoreno napadaju jedinice Nacionalne garde Meksika oklopnim vozilima, dok su podaci o žrtvama nejasni.

Mexican cartel declares war on government after leader’s death



The government has declared a “red alert.”



Nemesio Oseguera Cervantes, known as “El Mencho,” leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was killed during a raid by Mexican army special forces.



In…pic.twitter.com/phdBKLrepX — Visegrád 24 (@visegrad24)February 23, 2026

Portal Višegrad24 je na svom X profilu prenio da je Halisko navodno raspisao nagradu od 1.200 dolara za svakog ubijenog policajca.

Nije Višegrad24 jedini koji je to objavio, još neki nezvanični X kanali su saopštili da je presretnut radio razgovor između članova kartela u kojima se priča o "nagradi" za ubistvo policajca.

El Mencho Dead, Mexico on High Alert!



Security forces are on maximum alert nationwide as violence erupts, with cartel supporters staging attacks following his death.#mexico#operations#CJNG#ElMencho#killedpic.twitter.com/amHGsLEKHx — Post WhiteX (@PostWhiteX)February 23, 2026

Takođe, istina je da je u nedelju došlo do velike pucnjave između Haliska i meksičkih vlasti, i da je kartel objavljivao snimke tela ubijenih pripadnika zakona i reda Meksika.

This is what a Costco parking lot in Puerto Vallarta looks like right now.



30 to 40 cars, three tractor-trailers, and three motorcycles torched by CJNG after the killing of their leader El Mencho.



Unreal scenes...pic.twitter.com/dj5ljKLw1nhttps://t.co/uFMF57V9Cp — Mario Nawfal (@MarioNawfal)February 23, 2026

U međuvremenu, pojavljuju se novi snimci šta je sve Halisko ostavio iza sebe, sijući smrt i haos u nedelju.

Osvjedočeni napadi i ubistva Nacionalne garde

Na jednom od snimaka vidi se da je izrešetano vozilo pripadnika meksične Nacionalne garde i da je jedan od policajaca povrijeđen.

JUST IN: CJNG cartel ambush kills two Mexican National Guard members, injures one in Jamay, Jalisco.pic.twitter.com/DQCL1HbBnV — BRICS News (@BRICSinfo)February 22, 2026

Iako je nasilje bilo široko i dramatično u prvim satima nakon ubistva El Menča, to zasad nije preraslo u dugotrajni rat u punom smislu.

Na mnogim mjestima su lokalne bezbjednosne snage brzo povratile kontrolu, uklonile blokade i aktivirale protokole zaštite civilnog stanovništva.

Koordinacija državnih i federalnih snaga smanjila je kapacitet kartela da održava dugotrajne napade ili teritorijalne kontrole nakon prvobitnih protesta i blokada.

Stručnjaci ukazuju da iako karteli mogu odgovoriti nasiljem na smrt lidera, državne institucije imaju znatno veći resurs i organizaciju za kontrolu takvih nemira nego prije, što je ograničilo trajanje i intenzitet nereda.