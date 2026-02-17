Odbojkaški klub Partizan hitno se oglasio i pokrenuo disciplinski postupak protiv trenera prvog tima Nenada Živanovića.

Izvor: MN Press

Odbojkaški klub Partizan se oglasio povodom situacije iz večitog derbija kada je trener crno-bijelih odbojkašica Nenad Živanović održao tajmaut na kome se neprikladno obraćao igračicama i vrijeđao ih. Nakon što je snimak tok tajmauta pokrenuo lavinu na internetu prvo se oglasilo Ministarstvo sporta, a sada i sam crno-bijeli klub.

Klub je reagovao i objavio da je protiv svog šefa struke pokrenuo disciplinski postupak. Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cjelosti.

Saoštenje Partizana

"Odbojkaški klub Partizan izražava duboko žaljenje zbog neprimerenog i neetičkog ponašanja našeg trenera tokom derbi utakmice sa OK Crvena zvezda. Upravni odbor OK Partizan je, u skladu sa važećim aktima kluba, pokrenuo disciplinski postupak protiv trenera zbog ponašanja koje nije u skladu sa sportskom etikom, pravilima fer-pleja i vrijednostima koje klub decenijama njeguje.

Odbojkaški klub Partizan se ovim putem javno izvinjava igračicama oba kluba, sportskim radnicima, navijačima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog postupaka koji su bacili sjenku na sportski događaj od izuzetnog značaja. Svjesni smo da su snažne emocije sastavni dio sporta, naročito u derbi susretima, ali smatramo i jasno ističemo da takvo ponašanje nije i neće biti prihvatljivo u OK Partizan, bez obzira na okolnosti.

OK Partizan će, po okončanju disciplinskog postupka, blagovremeno obavijestiti javnost o donijetim odlukama, ostajući dosledan principima odgovornosti, poštovanja i očuvanja ugleda kluba i sporta", stoji u saopštenju.

(MONDO, N.L.)