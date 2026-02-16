Mnogo bure u srpskom sportu nakon nepristojnog govora koji je trener OK Partizan održao svojim igračicama.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Partizanovih odbojkašica Nenad Živanović je u centru pažnje zbog nepristojnog tajm-auta koji je održao, a na kojem je brutalno vrijeđao djevojke koje trenira. Niz ružnih riječi koje je izgovorio na njihov računa tokom meča protiv Crvene zvezde, koji je Partizan na kraju izgubio, uzburkao je javnost.

Zbog incidenta koji se dogodio moralo je da se oglasi Ministarstvo sporta Srbije, koje je izdalo saopštenje. Nakon obraćanja Nenada Živanovića označen je kao potpuno neprimjeren, pa očekuju adekvatno kažnjavanje trenera crno-bijelih odbojkašica.

"Ministarstvo sporta najoštrije osuđuje ponašanje trenera Odbojkaškog kluba 'Partizan' koji se na potpuno neprimjeren način obraćao igračicama kluba tokom utakmice. Poštujući autonomiju u odlučivanju sportskih organizacija vjerujemo da će Odbojkaški klub 'Partizan' ali i Odbojkaški savez Srbije iskoristiti svoja unutrašnja akta i adekvatno sankcionisati ovako neprimjereno ponašanje", stoji u saopštenju Ministarstva sporta Srbije.

Nakon užasnih scena koje smo vidjeli oglasio se i Odbojkaški klub Partizan, koji je protiv trenera prvog tima Nenada Živanovića pokrenuo disciplinski postupak. Nakon istrage unutar kluba javnost će biti obaviještena o njegovom ishodu.

"Odbojkaški klub Partizan izražava duboko žaljenje zbog neprimjerenog i neetičkog ponašanja našeg trenera tokom derbi utakmice sa OK Crvena zvezda. Upravni odbor OK Partizan je, u skladu sa važećim aktima kluba, pokrenuo disciplinski postupak protiv trenera zbog ponašanja koje nije u skladu sa sportskom etikom, pravilima fer-pleja i vrijednostima koje klub decenijama njeguje", navodi se u saopštenju crno-bijelih i dodaje:

"Odbojkaški klub Partizan se ovim putem javno izvinjava igračicama oba kluba, sportskim radnicima, navijačima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog postupaka koji su bacili sjenku na sportski događaj od izuzetnog značaja. Svjesni smo da su snažne emocije sastavni dio sporta, naročito u derbi susretima, ali smatramo i jasno ističemo da takvo ponašanje nije i neće biti prihvatljivo u OK Partizan, bez obzira na okolnosti. OK Partizan će, po okončanju disciplinskog postupka, blagovremeno obavijestiti javnost o donijetim odlukama, ostajući dosljedan principima odgovornosti, poštovanja i očuvanja ugleda kluba i sporta."