Predsjednik Kine Si Đinping u petak je posjetio nacionalne političke savjetnike koji su prisustvovali zajedničkom sastanku grupa na Četvrtoj sjednici 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke savjetodavne konferencije.

Si, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsjednik Centralne vojne komisije, pridružio se diskusiji političkih savjetnika iz Kineske demokratske partije seljaka i radnika, Društva Điusan, kao i predstavnika sektora medicine i zdravstva i sektora socijalne zaštite i socijalnog osiguranja. Si je saslušao njihove komentare i predloge.

Tom prilikom, Si je naglasio da je izgradnja zdrave Kine do 2035. strateška odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Petnaesti petogodišnji plan je ključni period za postizanje ovog cilja, te je neophodno sveobuhvatno planirati, ubrzano sprovoditi i težiti postizanju odlučujućeg napretka.

Si je istakao da je prošle godine Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije savjesno ispunjavao svoje dužnosti, davao predloge u vezi sa planiranjem 15. petogodišnjeg plana i dao novi doprinos razvoju partije i države. Organizacije Kineska demokratska partija seljaka i radnika i Društvo Điusan, i njihovi brojni članovi, aktivno su učestvovali u političkim pitanjima i sprovodili društvene usluge, postigavši novi napredak u svim svojim aktivnostima. Stručnjaci iz oblasti medicine i zdravstva, socijalnog staranja i socijalnog osiguranja posvetili su se praksi izgradnje zdrave Kine i unapređenja blagostanja naroda, pokazavši novu ulogu u tim nastojanjima.

Si Đinping je naglasio da je „naša zemlja socijalistička zemlja u razvoju sa ogromnim stanovništvom i velikim jazom između urbanih i ruralnih područja“.

„Da bismo izgradili zdravu Kinu, moramo da brinemo o nacionalnim uslovima naše zemlje i da stalno pratimo put razvoja zdravstvenih i higijenskih radova sa kineskim karakteristikama, tako da se odlučno pridržavamo smjernica u vezi sa zdravstvenim radovima u novoj eri. Zbog razvoja i promjena situacije, zdravstveni i higijenski rad moramo da optimizujemo i usavršimo neke specifične mjere, ali u osnovnim pitanjima uvijek moramo da održimo mentalnu jasnoću i stratešku odlučnost“, naglasio je Si.

Istakao je da je izgradnja zdrave Kine sistemski projekat. Suočeni sa sve raznovrsnijim i rastućim potrebama kineskog naroda u oblasti zdravlja i higijene, moramo se fokusirati na ključne tačke – na one poslove koji imaju širok uticaj, koji utiču na cio sistem i koji donose korist velikom broju ljudi.

„Potrebno je da ulažemo napore i resurse u oblastima usavršavanja sistema javnog zdravlja, izgradnje kvalitetnog i efikasnog sistema medicinskih usluga, promovisanja zdravog i civilizovanog načina života. Moramo preduzimati efikasne mjere kako bismo postigli rezultate“, kazao je.

Si je naglasio da je potrebno dalje produbljivati reforme i usavršavati mehanizme za koordinisan razvoj i upravljanje medicinom, zdravstvenim osiguranjem i farmaceutskom industrijom.

„Potrebno je podsticati primjenu naučno-tehnoloških inovacija u praksi, ubrzati digitalnu izgradnju za zdravlje, promovisati entuzijazam, inicijativu i kreativnost medicinskih radnika, pojačati obuku kadrova, njegovati izvanrednu medicinsku etiku i profesionalni duh, kako bi se stvarala čista i pozitivna atmosfera u cijeloj medicinskoj industriji“, dodao je.

Si je ukazao da izgradnja zdrave Kine zahtijeva zajednički napor cijelog društva.

„Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije treba da igra svoju ulogu specijalizovane konsultativne institucije, da se fokusira na relevantna teorijska i praktična pitanja, te da predlaže realne mjere i sugestije“, zaključio je.