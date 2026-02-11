Aleksandar Bublik izgubio živce u toku meča protiv Poljaka.

Izvor: X.com/DOUZIE25

Rusko-kazahstanski teniser Aleksandar Bublik (28) naglas je na meču protiv Poljaka Huberta Hurkača (29) rekao da misli da je "Novak Đoković" za njega.

"As, as, dupla servis greška, dupla servis greška, pa as, as... Šta to je*ote? I kažu da sam ja taj koji nema ritam? Je*eni sam Đoković u poređenju sa njim", rekao je on svom "boksu" na turniru u Roterdamu.

I zaista, Bublik je pobijedio 2:1 i opravdao ulogu favorita, jer je ušao u meč kao 10. teniser svijeta i izborio plasman u osminu finala, u kojem će igrati protiv Nijemca Jana-Lenarda Štrufa.

Aleksandar Bublik rođen je u gradu Gačina u Lenjingradskoj oblasti, od 2016. godine je profesionalac i zaradio je 10,8 miliona dolara i osvojio devet titula ua krijeri. Na grend slem turnirima ostvario je najboji plasman prošle godine, plasmanom u četvrtfinale Rolan Garosa u kojem je izgubio od Janika Sinera. Ove godine je na Australijan openu "dogurao" do četvrte runde i u njoj izgubio od Australijanca Aleksa De Minora u tri seta (4:6, 1:6, 1:6).

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Đoković i Bublik igrali su dva puta u karijeri - jednom u Dejvis kupu 2021, kada je Novak u četvrtfinalu pobijedio u dva seta (6:3, 6:4), a drugi put prije godinu dana u Kataru. Tada je Bublik igrao u paru sa zemljakom Karehom Hačanovim protiv Novaka Đokovića i Fernanda Verdaska.

Ove nedjelje, dok Bublik ide ka tituli u Holandiji, Novak Đoković uživa u Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini kao gledalac i otkazao je učešće na turniru u Dohi.