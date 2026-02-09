"Lijek" za mršavljenje koji je Serena Vilijams reklamirala za vrijeme Superboula izazvao polemiku.

Izvor: Twitter/VigilantFox/Screenshot

Slavna američka teniserka Serena Vilijams izazvala je pometnju na društvenim mrežama pošto se već dugo pojavljuju njene fotografije na kojima izgleda neprepoznatljivo. Vilijamsova je zaista drastično i vrlo brzo smršala, a sada smo saznali da je to zbog injekcija koje sebi daje - i koje je reklamirala za vrijeme pauze na Superboulu.

Ona je sebi dala "RO", odnosno takozvani GLP-1 ljiek za mršavljenje koji je sve popularniji u SAD, a koji se inače koristi za dijabetes tipa 2 i sigurno ste u poslednjih nekoliko godina slušali o čuvenom "ozempikovanju".

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.…pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox (@VigilantFox)February 9, 2026



Zbog toga što je Serena Vilijams odlučila da reklamira ovakav tip "dijete", čak i da sebi daje injekciju u toj reklami, dobila je desetine hiljade negativnih komentara na društvenim mrežama i mnogi je osuđuju što kao slavna sportistkinja promoviše ovakvu stvar, posebno pred djecom.

"Koliko te plaćaju za ovo?", "Da li ona sebe vidi kako nezdravo izgleda?", "Šta fali staroj dobroj Sereni Vilijams koja nije za to marila?", "Da li je moguće da sportista reklamira ovakvu drogu?", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

