Rok da izaberu zamjenike čelnika istekao je u ponedjeljak u ponoć.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opštine Plužine, Plav i Budva pokrenule su procedure za izbor potpredsjednika opština, kako je od njih tražilo Ministarstvo javne uprave (MJU), potvrđeno je nezvanično “Vijestima” iz MJU.

Ministarstvo javne uprave (MJU) kojim rukovodi Maraš Dukaj (Albanski forum) ranije je upozorilo predsjednike opština Plužine, Budva i Plav da ignorisanje preporuka o izboru potpredsjednika može voditi pojačanom nadzoru, formalnom upozorenju, a ako se steknu uslovi i najstrožim mjerama - razrješenju predsjednika opština ili raspuštanju lokalne skupštine.

Nakon nadzora primjene Zakona o lokalnoj samoupravi (član 58), Ministarstvo je 16. februara saopštilo da potpredsjednike opština nijesu postavili Budva, Plav i Plužine i naložili im da hitno postupe i da ih imenuju do 2. marta.

Predsjednik Skupštine opštine (SO) Plužine Petar Mitrić je kazao “Vijestima” da sjednica SO sa tom tematikom još nije zakazana, ali da treba da se održi sledeće sedmice.

Istakao je da još nije zakazan kolegijum sa predsjednicima odborničkih klubova pred sjednicu, ali da će se održati krajem ove ili početkom sledeće sedmice.

Mitrić je istakao da su dobili obavještenje predsjednika opštine Slobodana Delića da će dati predlog za potpredsjednika na prvoj narednoj sjednici Skupštine opštine.

“Na taj predlog skupština daje ili ne daje saglasnost. Predsjednik imenuje potpredsjednika a Skupština daje saglasnost. Ta saglasnost je osnov bez koga se ne može”, kazao je Mitrić.

Iz MJU su ranije pojasnili da je Zakonom o lokalnoj samoupravi (član 58 stav 1 tačka 8) propisano da predsjednik opštine imenuje i razrješava potpredsjednika uz saglasnost skupštine, dok je drugom odredbom istog propisa (član 67) predviđeno da opština ima najviše dva potpredsjednika.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović dostavio je skupštinskoj službi predlog za imenovanje potpredsjednika Opštine. To je "Vijestima",3.marta kazao predsjednik Skupštine opštine (SO) Budva Petar Odžić.

Ipak, ime kandidata se krije od javnosti.

"Nisam pogledao poštu od juče, ali imam informaciju da je stigao predlog za potpredsjednika. S obzirom da je redovna sjednica zakazana za petak 13. mart, taj predlog će biti uvršten kroz dopunu dnevnog reda", naglasio je Odžić.

Predsjednik opštine Plav Nihad Canović (Socijaldemokrate) nije želio da govori na tu temu. Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” i ta opština je pokrenula proceduru za izbor potpredsjednika opštine.

Canović je sredinom februara najavio redakciji da će ispoštovati zakon i imenovati potpredsjednika, objašnjavajući da to nisu uradili dotad “zbog racionalizacije troškova”.

Iz MJU su ranije objasnili da potpredsjednik obavlja poslove predsjednika u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti, ali i druge poslove koje mu čelnik povjeri, te da se njegovim imenovanjem sprečava “nastupanje institucionalne blokade”.

U odnosu na moguće posljedice nepostupanja po preporukama, ukazali su da je njihova uloga prvenstveno preventivna i da se ogleda u vršenju upravnog nadzora i davanju preporuka u cilju obezbjeđivanja zakonitosti rada organa lokalne samouprave, te da su, u slučaju nepostupanja po preporukama, Zakonom predviđeni dalji mehanizmi, uključujući i upozorenje od strane Vlade, ali i da može doći do postupka razrješenja prvog čovjeka opštine ili raspuštanja lokalnog parlamenta.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi (član 63), Vlada može, na predlog MJU, razriješiti predsjednika opštine ako on duže od šest mjeseci ne vrši poslove iz svoje nadležnosti.