Legendarna Monika Seleš oglasila se posle duže vremena na društvenim mrežama i saopštila najnoviju odluku.

Izvor: monicaseles10s/Instagram/Printscreen

Legendarnu teniserku Moniku Seleš ne viđamo posljednje vrijeme tako često u javnosti, a najveću pažnju privukla je na prošlogodišnjem US Openu, kada se govorilo da postoji šansa da se pridruži stručnom štabu Novaka Đokovića. Na veliku žalost ljubitelja tenisa, to se nije obistinilo, a nekadašnja grend slem šampionka se posvetila isključivo sebi.

Ljetos je objavila da se već tri godine bori sa misterioznom bolešću, a njena najnovija objava na društvenim mrežama više je nego optimistična. Monika je malo zakasnila sa novogodišnjim odlukama, ali je riješila da više brine o svom zdravlju i tijelu, pa je počela sa vježbanjem.

„Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsjećam sebe da budem ljubazna i da prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako“, napisala je legendarna teniserka na Instagramu uz fotografiju na kojoj vježba pilates.

Misteriozna boest - mijastenija gravis

Monika Seleš se već tri godine bori sa autoimunom bolešću. Ova bolest prouzrokuje slabost u mišićima, a sve je otkrila prije tri godine dok je igrala tenis. Prvo je primijetila da vidi duplo, da se teže kreće, a onda je uslijedila dijagnoza koja ju je potpuno šokirala.

„Igrala sam sa nekom djecom i odjednom promašim loptu. Kažem sebi: šta mi je, vidim dvije loptice istovremeno. Bili su to očigledni simptomi koje nijesam mogla da ignorišem. Tog dana je za mene počelo novo putovanje. Trebalo mi je mnogo vremena da sve to apsorbujem i da otvoreno pričam o tome, jer je to veoma teško za mene. Veoma utiče na moj svakodnevni život“, rekla je Seleš u intervjuu za AP.

Priznala je da nije imala pojma o kojoj se bolesti radi. „Nikada nijesam čula da ova bolest postoji dok nijesam prvi put otišla kod ljekara. Kada mi je dao dijagnozu, rekla sam: ‘Šta!?’“, rekla je nekada najbolja teniserka svijeta, koja je na pravi način prihvatila nimalo laku dijagnozu:

„Kao što uvijek kažem djeci čiji sam mentor, uvijek morate da se prilagođavate. Lopta odskače, a vi morate da se prilagodite. Baš to sada radim.“