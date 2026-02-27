logo
"Rivalstvo traje već 20 godina": Bojan Leksington bez dlake na jeziku o Tropiko i Magla bendu, evo šta misli o njima

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Bojan Lexington otkrio je ime jednog gosta na predstojećim koncertima.

Bojan Leksington bez dlake na jeziku o Tropiko i Magla bendu Izvor: MONDO/Matija Popović

Lexington bend razgovarao je sa medijima povodom koncerata koje će održati u Sava centru. Na prethodnim nastupima poznatog benda bilo je pregršt zanimljivih gostiju, između ostalog, Lepa Brena je zapevala sa Bojanom. Oni su nam otkrili ko će ovaj put nastupiti sa njima, ali i kako je došlo do saradnje sa Lepom Brenom.

Na početku razgovora novinar MONDO portala upitao je da li pevač oseća rivalitet, s obzirom na to da sve više bendova, poput Tropiko benda i Magla benda zakazuje koncerte i puni dvorane.

"To su pitanja na koja smo odgovorali pre 20 godina. Mislim da u muzici nema konkurencije, svako ima svoju publiku. To su naše drage kolege kojima želimo puno sreće i uspeha. Za svakoga ima mesta pod ovim nebom. Muzika spaja", rekao je on.

Pogledajte

01:32
Leksingon ekskluzivno otkrio ime gosta na sledećem koncertu: U pitanju je velika folk zvezda
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Bojan je najavio jednog gosta, pa otkrio da će na koncertu premijerno izvesti novi duet.

"Otkrićemo samo jednog gosta. To je naš dugogodišnji prijatelj sa kojim ćemo tog 11. marta premijerno otpevati našu zajedničku pesmu. Ona će se čuti za nekih desetak dana. U fazi smo snimanja spota na više lokacija, u mom rodnom Sarajevu i njegovom rodnom Drvaru. U pitanju je Dejan Matić, to će biti presedan da smo najavili gosta i velikog prijatelja", istakao je Bojan.

 Lexington bend ne krije koliko poštuje lik i delo Lepe Brene, a sada su priznali kako je pevačica pristala da nastupi sa njima.

"Glupo bi bilo da pričamo šta mislimo o Breni i šta je Brena. Jedna od najvećih zvezda ikada na ovim prostorima. Imamo sreću da i ona nas voli i sa Bokijem ima jako lep odnos. Viktor je naš drugar. Brena je bila tu kao prijatelj i kao neko ko nas podržava", istakao je član benda.

