logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

5 triler serija sa potpuno nepredvidivim zapletima: Priče koje su toliko dobre da se bindžuju po nekoliko puta

5 triler serija sa potpuno nepredvidivim zapletima: Priče koje su toliko dobre da se bindžuju po nekoliko puta

Autor Jelena Sitarica
0

Ništa bolje od dobro napisane priče koja vas drži prikovane uz ekran dok sa težinom u stomaku čekamo sledeći kadar!

5 triler serija sa potpuno nepredvidim zapletima zbog kojih vičemo - ma kako je moguće Izvor: printscreen/Youtube/HBO UK

Nema sumnje da je triler kao žanr postao najpopularniji proteklih godina. No, nije svaka serija dostigla nivo koji treba da bi postala gledana i dostigla titulu "kultne". Zato i ne čudi što se svi mi, ljubitelji kvalitetnih zapleta, neretko vraćamo na nešto starija ostvarenja i dobro oprobane "recepte". 

Ukoliko ste u potrazi za naslovima koji "voze", a uz to imaju potpuno nepredvidive zaplete, ovih 5 predloga odlični su za vikend bindž:

'We Own This City' (2022)

We Own This City
Izvor: YouTube

Serija prati policijsku jedinicu u Baltimoru koja se bavi borbom protiv droge, ali ubrzo otkrivamo da su korupcija i ucene svakodnevica. Glavni likovi balansiraju između zakona i lične koristi, a obrt dolazi kada istraga FBI-ja polako razotkriva sve njihove laži i manipulacije. Nije lako predvideti ko će biti izdan i kako će svaka akcija završiti.

'Perry Mason' (2020 – 2023)

Perry Mason Season 1 Trailer
Izvor: YouTube

Advokat Peri Mejson je mladi advokat koji pokušava da se probije u Los Anđelesu tridesetih. Prvi slučaj u seriji je ubistvo dečaka, ali priča brzo postaje mreža tajni, laži i neočekivanih otkrića. Svaka epizoda uvodi nove tragove i sumnjive likove, pa je teško pogoditi ko je stvarni krivac dok se Mejson polako približava istini.

'The Night Of' (2016)

The Night Of - Trailer
Izvor: YouTube

Priča počinje kad mladić po imenu Nasir završi u zatvoru optužen za ubistvo žene. Šokantno je kako pravda i sistem funkcionišu jer niko nije onakav kakvim se čini. Svaka epizoda dodaje novi sloj misterije - dok se raspliće slučaj, otkrivaju se neočekivane veze, a napetost stalno raste.

'Oz' (1997 – 2003)

OZ trailer
Izvor: YouTube

Ovo je zatvor "Oswald State Correctional Facility", gde preživljavaju samo najopasniji! Svaki zatvorenik ima svoje taktike, saveze i izdaje. Nepredvidivo je ko će preživeti, ko će se okrenuti protiv koga i kada će planovi pući, jer čak i najmanja odluka može imati smrtonosne posledice.

'The Leftovers' (2014 – 2017)

The Leftovers trejler
Izvor: YouTube

Nakon što 2% svetske populacije misteriozno nestane, preživeli pokušavaju da se pomire sa životom. Porodica, prijatelji i zajednice se raspadaju, a serija stalno baca neočekivane obrte: likovi nestaju, odluke iznenade gledaoce, a događaji često prelaze granice realnog. Napeto, emotivno i zagonetno.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ