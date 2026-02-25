Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kube navelo je da se čamac registrovan na Floridi približio na oko jedne nautičke milje od kanala El Pino, u Kajo Falkonesu, opština Koralijo, provincija Vila Klara

Izvor: printscre

Kubanska vlada je saopštila da je u srijedu došlo do sukoba u kojem su četiri osobe ubijene, a šest ranjeno, između putnika na čamcu registrovanom na Floridi i kubanskih jedinica obalske straže.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kube navelo je da se čamac registrovan na Floridi približio na oko jedne nautičke milje od kanala El Pino, u Kajo Falkonesu, opština Koralijo, provincija Vila Klara, prenosi NBC Miami.

Jedinice obalske straže su prišle čamcu, a posada je otvorila vatru, pri čemu je ranjen komandant kubanskog plovila, saopštila je vladina agencija.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the…pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS)February 25, 2026

"Četiri osobe na čamcu su ubijene, a šest ranjeno", kao rezultat sukoba, navela je agencija.

Povređeni su "evakuisani i primili su lekarsku pomoć", saopštila je kubanska vlada.

#SOSCuba¡La dictadura en#Cubaacaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo!



The dictatorship in#Cubahas just attacked a boat from Florida & murdered those on board.



This regime must be relegated to the dust bin of history!pic.twitter.com/dBqM9waOMy — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos)February 25, 2026

Kongresmen iz Južne Floride, Karlos Himenez, reagovao je na vest preko platforme X:

"Diktatura na Kubi upravo je napala čamac sa Floride i ubila ljude na njemu. Ovaj režim mora biti prebačen u đubre istorije!", objavio je Himenez.