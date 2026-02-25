Navijači u Beogradskoj Areni su fiksirali Miška Ražnatovića. Pogledom su pored njega tražili Nikolu Đurišića.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Crvena zvezda je dočekala Efes u Beogradskoj Areni, a sve je zaintrigiralo prisustvo Miodraga Miška Ražnatovića u prvom redu. Kamere "Arena sporta" su ga snimila neposredno pred početak utakmice.Svi su pogledom tražili Nikolu Đurišića pored vlasnika menadžerske agencije "Beobasket" ali ga nije bilo. Ipak i dalje se nadaju navijači da je potpisao ugovor sa crveno-bijelima.

Imala je Crvena zvezda rok do 18 časova ove srijede da registruje Nikolu Đurišića. Nakon što je dobio otkaz u Atlanti i vratio se u Beograd iz NBA lige mediji su preneli informaciju da je potpisao za Zvezdu.

Klub se nije oglasio sa informacijom da je Nikola Đurišić potpisan, ali prisustvo njegovog menadžera baš na meču pred koji je prošao rok za registraciju novih igrača u Evroligi daje novu nadu navijačima Zvezde da če reprezentativac Srbije potpisati ugovor sa crveno-bijelima, tj. da je već to uradio.

(MONDO, N.L.)