Rukometaši Hrvatske savladali su Island i uspjeli da osvoje bronzu na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Selekcija Hrvatske se vratila na najveću scenu! Nakon dolaska Dagura Sigurdsona na mjesto selektora, sada su uspjeli da na drugom uzastopnom turniru osvoje medalju – poslije srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine, osvojili su bronzu na Evropskom prvenstvu.

Na meču za bronzu bili su bolji od Islanda 34:32 (17:14) u susretu u kome su vodili cijeli duel. Zapravo, poslije uvodnih desetak minuta kada nije bilo puno golova, Hrvatska je preuzela vođstvo i držala ga sve do samog kraja. Island je uspio da iskoristi isključenja Hrvatske i priđe na 33:32 minut do kraja, ali to nije bilo dovoljno za preokret.

Jedino što je pokvarilo slavlje Hrvatske je povreda Davida Mandića. Krilni rukometaš, a posebno odličan defanzivac, u kontaktu sa rivalom sa Islanda u 48. minutu dobio je udarac nakon koga mu je pukla arkada. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ko je doveo Hrvatsku do pobjede?

Iako se David Mandić povrijedio i nije ga bilo u finišu, a Dominik Kuzmanović je propustio meč za bronzu imala je Hrvatska na koga da se osloni. Iako je Omar Ingi Magnuson sa 12 golova bio zvezda oveutakmice Hrvati su imali Tina Lučina sa 0, Verona Načinovića sa 6, Ivana Martinovića sa 5, Davida Mandića sa 4, Marina Jelinića i Marija Šoštarića sa po 3 gola...

Sada čekamo još samo finale u kome će selekcije Danske i Njemačke odlučiti kome ide zlato, a kome ide srebro. Taj duel je na programu od 18 časova.