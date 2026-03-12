Predsjednik parlamenta u Iranu zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Državama ako se pređu crvene linije Teherana - invazija na iranska ostrva.

Izvor: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik parlamenta u Iranu Muhamed Bager Galibaf je zapretio danas da će "natopiti Persijski zaliv krvlju osvajača" u slučaju da Izrael i Sjedinjene Američke Države započnu invaziju na iranska ostrva. Danas je 13. dan izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes", a Galibaf prijeti da će stradati brojni američki vojnici i da će odgovornost biti isključivo na američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

"Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbiće svaku uzdržanost. Napustićemo svaku uzdržanost i ispunićemo Persijski zaliv krvlju osvajača", rekao je on.