Predsjednik parlamenta u Iranu zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Državama ako se pređu crvene linije Teherana - invazija na iranska ostrva.
Predsjednik parlamenta u Iranu Muhamed Bager Galibaf je zapretio danas da će "natopiti Persijski zaliv krvlju osvajača" u slučaju da Izrael i Sjedinjene Američke Države započnu invaziju na iranska ostrva. Danas je 13. dan izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes", a Galibaf prijeti da će stradati brojni američki vojnici i da će odgovornost biti isključivo na američkom predsjedniku Donaldu Trampu.
"Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbiće svaku uzdržanost. Napustićemo svaku uzdržanost i ispunićemo Persijski zaliv krvlju osvajača", rekao je on.
Homeland or Death!— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf)March 12, 2026
Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.
We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.
The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility.