Američki bek Tajson Karter konačno će zaigrati u Evroligi pred domaćom publikom.

Izvor: Dušan Milenković/ ATA images

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter konačno će zaigrati na evroligaškoj sceni posle duže pauze. Američki bek je prebrodio ozbiljne zdravstvene probleme i biće u sastavu za utakmicu sa Fenerbahčeom koja se igra u petak od 20 časova u Beogradskoj areni.

Poslednji meč u elitnom takmičenju je odigrao 10. oktobra upravo protiv istanbulskog velikana, što je nevjerovatna slučajnost. Tada je bio među najboljim pojedincima zabilježivši 15 poena.

"To je bilo prije pet mjeseci, obje ekipe su mnogo drugačije nego tada. Definitivno ima neke ironije u tome da mi je to bila poslednja utakmica, a da će mi ovo sada biti prva - protiv istog tima", rekao je Karter i dodao:

"Mnogo sam razmišljao o toj utakmici jer tada sam počeo da osjećam sve što dolazi - tog dana, na toj utakmici. Uspjeli smo da pobijedimo i bio je to super trenutak, počeli smo pobjedničku seriju posle toga".

Karter je na treningu pokazao da je šuterski sjajno raspoložen... "Osjećam se dobro, drago mi je što sam se vratio. Iza mene je pet dugih mjeseci van tima, sada mi je sve uzbudljivo", kaže Karter.

Upitan je koliko mu je bilo teško da prođe kroz dug oporavak i koji mu je bio najmračniji trenutak?

"Taj period kada sam bio u bolnici, a onda sam izašao, samo to saznanje da ne mogu da igram… Nikada nisam imao nijednu ozbiljnu povredu niti sam toliko dugo odsustvovao s terena, tako da jeste bilo teško. Sve mi je to bilo novo. Bilo je super što sam imao dobar sistem podrške – prije svega moja porodica, tim mi je pružao mnogo podrške".

Zna gdje mu je mesto

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je istakao da će mu biti potrebno vrijeme da se vrati u staru formu, čega je svjestan i sam Karter.

"Želim da se prilagodim i da vidim kako najviše mogu da pomognem timu. Bio sam van ekipe pet mjeseci. Sada smo u dobroj poziciji kao ekipa, samo želim da sledim naše lidere i da se na taj način vratim na pravi pu".

Crveno-bijeli i dalje imaju šansu za direktan plasman u plej-of. "Bilo je mnogo uspona i padova tokom sezone. Imali smo dobrih momenata i dobrih pobjeda, utiska sam da je tim postajao bolji kako je sezona odmicala. Prošli smo kroz mnogo toga – povrede, novi igrači, takve stvari".

Karter ne može da dočeka da čuje huk sa tribina, pošto je samo jednom igrao pred domaćom publikom u evroligaškom meču.

"Atmosfera je nevjerovatna. Čak sam je i više osjećao kada nisam igrao. Sjediš, gledaš, nevjerovatno je".