Rukometni savez Crne Gore s ponosom objavljuje da je Branko Vujović novi kapiten muške reprezentacije.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Vujović je jedan od najboljih desnih bekova u Evropi i standardni reprezentativac još od 2015, kada je sa 17 godina debitovao za seniorsku selekciju Crne Gore u duelu protiv Islanda u gostima, prenosi Dan.

Kapitensku traku preuzima sa 27 godina nakon što je dosadašnji kapiten Mirko Radović završio bogatu reprezentativnu karijeru.

Vujović je godinama jedan od najvažnijih igrača „lavova", ne samo po rezultatima, već i po ponašanju i zalaganju na terenu.

"Čast i privilegija je biti kapiten Crne Gore. Ovo je odgovornost koju želim maksimalno da opravdam. Odrastao sam sanjajući da jednom predvodim naš nacionalni tim i sada kada mi je ukazano ovo povjerenje, daću svaki atom snage da budem dostojan uloge koju sam preuzeo. Biti kapiten znači više od vođenja tima na terenu. To je povezanost sa svakim saigračem, našim navijačima i svakim čovjekom koji diše za crnogorski rukomet. Želim da zajedno stvorimo atmosferu u kojoj se igrači osjećaju podržano i motivisano da daju svoj maksimum u svakom duelu, bez obzira na protivnika. Mirko Radović postavio je ogroman standard i znače mi njegove riječi podrške i savjeta. Biću predan da nastavim put koji je on započeo - sa srcem, poštovanjem i bez kompromisa", rekao je Vujović, piše Dan.

Iza Vujovića su četiri nastupa na prvenstvima Evrope i Svjetskom prvenstvu 2023. Bio je najbolji strijelac našeg tima na EHF Euro 2026 na kojem je Crna Gora eliminisana u grupnoj fazi sa tri poraza.

Branko će po prvi put nastupiti kao kapiten u martu, kada su na programu dva kvalifikaciona meča protiv Finske u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027.



Ukoliko „lavovi" prođu ovu prepreku, očekuje ih dvomeč baraža u maju, posljednja stepenica prema planetarnoj smotri.

Zbog lošeg rezultata na EHF Euro 2026, Crna Gora će biti u drugom šeširu na žrijebu baraža.

Zanimljivo je da su oba kapitena crnogorskih seniorskih selekcija rođena u Nikšiću - dok je Branko Vujović preuzeo traku u muškom timu, tu čast u ženskoj reprezentaciji od marta prošle godine Đurđina Jauković.