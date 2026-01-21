Kapiten reprezentacije je za "lavove" debitovao 2011. godine, a dres Crne Gore je nosio na osam velikih takmičenja – sedam evropskih prvenstava i Svjetskom prvenstvu 2023.

Izvor: RSCG

Utakmica protiv Švajcarske ne Evropskom prvenstvu bila je posljednja u dresu sa državnim grbom za kapitena rukometne reprezentacije Crne Gore – Mirka Radovića.

Radović je za našu nacionalnu selekciju debitovao u januaru 2011. godine, a tokom bogate reprezentativne karijere nosio je dres Crne Gore na osam velikih takmičenja – sedam evropskih prvenstava i Svjetskom prvenstvu 2023, navode iz RSCG-a.

Nakon utakmice protiv Švajcarske, posljednje u dresu sa državnim grbom, Radović se u suzama oprostio od reprezentacije Crne Gore.

"Odluku sam donio prije prvenstva. Držao sam je za sebe do kraja. Momci su znali, ali smo to držali u svojoj kući. Ovo je bila moja posljednja utakmica za reprezentaciju. Ponosan sam na svoju karijeru i na sve što mi je dao ovaj dres. A mislim da sam ja njemu dao najviše što sam mogao. Za koliko je to bilo dovoljno, to ćemo vidjeti u nekoj retrospektivi. Bila mi je čast, kao dijete nisam ni sanjao da ću ovoliko godina nastupati za reprezentaciju", istakao je Radović nakon meča sa Švajcarskom.

Kako je rekao, više od pola života proveo je u reprezentaciji, računajući i nastupe u mlađim selekcijama, i vjeruje da je svojim odnosom, borbom i ponašanjem pokazao svima koliko mu je Crna Gora značila.

"U crnogorskom dresu sam od 15. godine, tako da sam više od pola života proveo u ovom, za mene, svetom dresu. Sigurno da mi teško pada oproštaj, ali mislim da sam dao sve od sebe, da odlazim u trenutku kada ima mladih momaka koji mogu da me naslijede i u koje vjerujem. Ostavljam reprezentaciju u dobrim rukama što se tiče momaka koji ostaju poslije mene. U meni će imati najvećeg navijača na svijetu. Vratiće se na pravi put jači nego ikad. Vjerujem u njih, a mislim i da Crna Gora treba da vjeruje u njih. S ponosom ću ih gledati i punog srca navijati za Crnu Goru", kazao je Radović.

Kapiten „lavova“ je istakao da je za njega bila čast i ponos nositi dres nacionalnog tima, koji za njega znači sve.

"Teško je ovako naći riječi. Nisam ni sanjao da ću na toliko prvenstava predstavljati Crnu Goru, da ću toliko puta obući dres. Svakog puta sam gledao da mu dam srce, dušu i tako sam vaspitan - da dam sve na terenu za Crnu Goru. Hvala mojoj državi što me iznjedrila ovakvog i hvala joj za karijeru u dresu sa nacionalnim grbom", bio je emotivan Radović, navode iz RSCG-a.

Rukometni savez Crne Gore izražava zahvalnost Radoviću na svemu što je uradio za reprezentaciju.

"Reprezentaciji je dao mnogo – borbenošću, primjerom na terenu i liderstvom van njega. Bio je uzor saigračima i pravi kapiten, neko ko je uvijek znao šta znači nositi dres sa državnim grbom. Mirko, u ime Rukometnog saveza Crne Gore i navijača, hvala za sve što si dao reprezentaciji Crne Gore".

Crna Gora je podbacila na Evropskom prvenstvu, sa tri poraza uz 121 primljen gol je završila nastup na kontinentalnoj smotri.

"Podbacili smo na svim frontovima - u odbrani, u napadu i u povratku u odbranu nakon izgubljenih lopti. Jedna loša utakmica sa naše strane. Teško nalazim riječi kako bih opisao utakmicu. Odbrana je bila loša, primili smo dosta golova, pogotovo na postavljenu zonu, iz polukontre i kontre, tehničkih grešaka. Loša partija svih nas, krivo mi je zbog toga", rekao je Radović nakon poraza od Švajcarske.

Na kraju se ispostavilo da je utakmica protiv Slovenije bila najbolja na prvenstvu.

"Mislili smo da ćemo igrati bolje nego protiv Slovenije, a ispostavilo se da nam je to bila najbolja utakmica. Nismo smogli snage da izađemo iz ove rupe u koju smo upali. Ne znam šta da kažem, kako bih opisao sve ovo što se desilo posljednjih dana", zaključio je Radović, javlja RSCG.