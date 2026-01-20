"Apsolutno želim da nastavim i da i dalje budem selektor Crne Gore. Nisam razočaran ni u jednog igrača, zajedno dobijamo i zajedno gubimo."

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Katastrofa je kompletirana "šamarom" od Švajcarske zbog kojeg će obraz našeg rukometa dugo biti crven - Crna Gora je Evropsko prvenstvo završila porazom 43:26.

Na osmom nastupu na šampionatima Starog kontinenta "lavovi" nisu osvojili ni bod, a na tri mečaa primili su čak 121 gol. Uz katastrofalnu igru igru, posebno brine odnos u posljednjem meču, a da li sve to znači i da Didije Dinar više neće biti selektor Crne Gore?

"Apsolutno želim da nastavim i da i dalje budem selektor Crne Gore. Nisam razočaran ni u jednog igrača, zajedno dobijamo i zajedno gubimo. Vjerujem u njih i kažem - želim da nastavim jer velika je šansa i stvar ako se kvalifikujemo za prvenstvo svijeta", rekao je Dinar za RTCG.

Teško je objasniti poraz od 17 golova protiv selekcije koje nije iz svjetskog vrha, ipak legendarni Francuz kaže da sve ovo nije novo za njega.

"Protiv Slovenije je došlo do psihofizičkog trošenja i razočaranje je bilo ogromno. Tada je bilo jasno da će drugi meč biti odlučujući i na tom testu smo pali. U takvim situacijama teško je odigrati treću utakmicu na šampionatu, kada znate da ste eliminisani. Tada kola kreću nizbrdo - bio sam svjedok takvih situacija u prošlosti i plašio sam se toga danas", dodao je Dinar.

Zvuči nestvarno da ekipa nekada najboljeg defanzivca planete u prosjeku na šampionatu Evrope prima 40 golova po meču.

"Tako je, bio sam kralj odbrane, ali u ekipi Francuske koja je imala široku rotaciju. Imamo ideju kako da igramo odbranu, ali nemamo dovoljan broj igraača za nju, naročito u današnjem rukometu kada se sve odvija velikom brzinom", zaključio je Dinar.