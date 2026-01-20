Svega desetak minuta trajao je otpor “lavova”. Švajcarska je preko Lenija Rubina uspjela da se odlijepi i onda do kraja meča samo uvećava prednost.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Švajcarska je stavila tačku na košmar, nestvarnom pobjedom od 17 golova razlike (43:26) ispratila je Crnu Goru sa EHF Eura, ali i još važnije poslala je u kvalifikacije za naredni Mundijal.

Minimalan poraz od Slovenije (40:41) ulio je nadu da crnogorska rukometna reprezentacija ima potencijal da se upusti u borbu za plasman u glavnu rundu, međutim utakmice protiv Farskih Ostrva i Švajcarske otkrile su sve slabosti u igri izabranika Didijea Dinara.

Odbrana kao da nije postojala, uostalom kao i na čitavom šampionatu. U tri utakmice Suljević i Mijušković su kapitulirali čak 121 put.

Kakva se odbrana igrala, govori i činjenica da je Dinarov tim imao samo jedno isključenje, i to slučajno, kada je Vuko Borozan slučajno zakačio Rubina po licu u 35. minutu.

Švajcarci su na poluvremenu vodili 22:16, ali u prvih 10 minuta nastavka nisu primili gol i brzo su otišli na plus 13 (29:16). Govor tijela igrača dvaju selekcija je jasno pokazivao da će Rubin i društvo stići do željenih plus 16.

Da poraz bude još bolniji, Stevan Vujović je u vjerovatno posljednjem nastupu za nacionalni tim doživio povredu koljena. Na nogu mu je pao Borozan, djelovalo je da trpi ogroman bol...