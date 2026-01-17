Kiko Košta je još jednom pokazao da je pravi rukometni mađioničar, pošto je iz mrtvog ugla savladao golmana Rumunije na Evropskom prvenstvu.

Izvor: X/(Un)informed Handball Hour

Evropsko prvenstvo se polako zahuktav, a pojavljuju se i neke nove sile. Vijdeli smo kako je junački bod protiv Švajcarske uzela selekcija malenih Farskih Ostrva, dok je Portugal bio siguran protiv Rumunije.

Nekada rukometni patuljci sada su sila koja juri medalju. Rekli su Portugalci da ne samo da idu na medalju nego i na zlato ovoga puta, a kako i ne bi kad u svom timu imaju Kika Koštu! Sjajni bek Sportinga već u prvom kolu postigao je gol prvenstva.

Na meču sa Rumunijom on je dobio loptu u mrtvom uglu iz kornera, a kada su svi mislili da slijedi rutinsko dodavanje u sredinu, desni bek Portugala je imao druge planove. Uskočio je sa krila iz potpuno mrtvog ugla in postigao nemoguć pogodak. Pogledajte samo reakciju njegovog starijeg brata Martima na kraju videa:

Kiko is insane



Look how happy his big bro is!pic.twitter.com/AKrc9rN7GX — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour)January 16, 2026

Šta se desilo na meču?

Portugal je na početku dozvolio Rumunima desetak minuta igre, ali već na poluvremenu je sve bilo jasno. Na kraju je bilo 40:34 (23:15), a Kiko Košta je meč završio sa 9 golova. Brat Martim je dao 7, a Roka je imao 6. Kod Rumuna Stanluk je dao 8 golova, Buzle 6, a Šaš i Vereš po 4.

Ko je Kiko Košta?

Počeo je da igra rukomet zajedno sa bratom Martimom u Portu, ali ih je otac Rikardo prebacio u Sporting koji trenira. Od 2021. je u tom klubu, osvojio je jednu titulu, tri kupa i dva superkupa, a sa juniorskom selekcijom bio je juniorski viceprvak Evrope. Proglašen je za najboljeg mladog igrača Svjetskog prvenstva prošle godine gdje su Portugalci bili četvrti.

Sada se uveliko šuška da je vrijeme za njegov veliki napredak u karijeri. Nakon odlaska Dike Mema u Fihse priča se da je Barselona spremna da ga zamijeni upravo Koštom. S obzriom da desni bek Portugala i Sportinga ima tek 20 godina on je jrešenje Barselone za narednu deceniju.