Nakon toga, Crnu Goru u utorak od 20.30 očekuje duel sa Srbijom.

Izvor: VPSCG

Nakon poraza od Španije (14:6) u prvom meču glavne runde Evropskog prvenstva, crnogorski vaterpolisti ostali su bez šansi za plasman među četiri najbolje selekcije. Novi izazov „ajkule“ očekuje u nedjelju od 18 sati, kada će se sastati sa Holandijom.

Holanđani su na turniru pokazali značajan napredak, što naglašava i iskusni Dušan Matković.

"Holandija je ekipa koja je najviše napredovala u prethodnom periodu. Sve zavisi od nas i od toga kako ćemo ući u utakmicu", istakao je Matković.

Duel sa Holandijom ima presudan značaj za plasman Crne Gore na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Moramo da ostvarimo pobjedu i uzmemo tri boda kako bismo se plasirali na Svjetsko prvenstvo 2027. godine", jasan je Strahinja Gojković.