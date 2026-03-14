Serija "Pijetao" oborila rekord gledanosti na HBO-u

Autor N.D. Izvor mondo.ba
HBO posljednjih godina bilježi velike uspjehe s prestižnim dramskim serijama, dok su komedije za ovu platformu često bile veći izazov.

serija hbo.jpg Izvor: HBO/YouTube

Zbog toga je nova serija „Pijetao“ (Rooster), u kojoj glavnu ulogu tumači Steve Carell (Stiv Karel), u početku smatrana određenim rizikom. Ipak, prvi rezultati pokazuju da se taj potez isplatio.

Dramska komedija od deset epizoda premijerno je prikazana 8. marta i već u prva tri dana privukla oko 2,4 miliona gledalaca, čime je postala najgledanija premijera humoristične serije na HBO-u u Sjedinjenim Američkim Državama u posljednjih više od deset godina, piše Indeks.

U središtu radnje nalazi se Greg, kojeg igra Stiv Karel, i njegov odnos sa kćerkom Kejti, koju tumači Charly Clive (Čarli Klajv). U seriji glume i Phil Dunster (Fil Danster), poznat po seriji Ted Lasso, zatim Danielle Deadwyler (Danijel Dedvajler), John C. McGinley (Džon Si Mekginli) i Lauren Tsai (Loren Caj). U sporednim ulogama pojavljuju se i Connie Britton (Koni Briton) i Robby Hoffman (Robi Hofman).

Serija je dobila uglavnom pozitivne reakcije kritike. Na portalu Rotten Tomatoes trenutno ima ocjenu višu od 80 odsto, a gledaoci posebno izdvajaju glumačke interpretacije i emotivnu toplinu priče.

Kritičarka Tania Hussain (Tanija Husein) ocijenila je da najveća snaga serije leži u odnosu oca i kćerke koji pokušavaju ponovo izgraditi narušenu vezu. Prema njenim riječima, serija uspješno spaja humor i emotivne trenutke, a zahvaljujući snažnoj glumačkoj postavi postaje sve uvjerljivija kako radnja odmiče.

