Novak Đoković saznao je žrijeb za Australijan open i zna ko mu sve stoji na putu ka 25. grend slem tituli. Nalazi se u istom dijelu sa Janikom Sinerom.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković saznao je žrijeb na Australijan openu. Nalazi se u istom dijelu žreba sa Janikom Sinerom što znači da sa njim može da se sastane u polufinalu dok su u drugom dijelu "kostura" Karlos Alkaraz i Saša Zverev.

Prvi rival srpskog asa biće Španac Pedro Martinez. Ukoliko preskoči prvu prepreku čeka ga bolji iz duela između Terensa Atmana (Francuska) i kvalifikanta, dok bi u trećem kolu mogao da ide na Brendona Nakašimu (Amerika), Roberta Bautistu Aguta (Španija) ili Botika van de Zandšulpa (Holandija).

Prema projektovanom žrijebu, rival u osmini finala mogao bi da mu bude Jakub Menšik (Češka), Talon Grikspor (Holandija), a tu je i "mina" u vidu Huberta Hurkača (Poljska) koji je blistao na Junajted kupu.

Ako sve bude išlo po planu, potencijalni rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Tejlor Fric (Amerika), Lorenco Museti (Italija), Stefanos Cicipas (Grčka), Jiri Lehečka (Češka), a tu je i Bugarin Grigor Dimitrov.

Izvor: Printscren/Youtube/Australian Open TV

Jasno je da je Siner glavni favorit za dolazak do polufinala i mogući duel sa Srbinom, ali su tu još i Ben Šelton (Amerika), Kasper Rud (Norveška), Karen Hačanov (Rusija), Žoao Fonseka (Brazil), Valentin Vašero (Monako). Prvi rival Italijana biće Hugo Gaston (Francuska).

Od favorita u drugom dijelu žrijeba je prvi nosilac Alkaraz, kao i Zverev (Njemačka), Danil Medvedev (Rusija), Andrej Rubljov (Rusija), Lerner Tijen (Amerika), Aleks de Minor (Australija), Frensis Tijafo (Amerika), Aleksander Bublik (Kazahstan), Tomi Pol (Amerika), Mateo Beretini (Italija)... Prvi rival Karlosu biće domaći igrač Adam Volton.

Projektovani žreb Novaka Đokovića izgleda ovako: