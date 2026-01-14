Srpski teniser Novak Đoković trenirao je u dva navrata, ali iz Australije nema povoljnih vijesti.

Izvor: TV Arena sport

Ne stižu lijepe informacije iz Melburna gdje se Novak Đoković sprema za pohod na rekordnu 11. titulu na Australijan Openu. Srpski as je sparingovao sa Čehom Jiržijem Lehečkom, da bi potom trenirao sa Rusom Danilom Medvedevim. Kako prenose australijski mediji atmosfera na Novakovom treningu je bila "kao na groblju", ili bi oni voljeli da tako bude.

Na tribinama nije bio veliki broj navijača, što i nije bilo predviđeno, ali Australijanci tvrde da se zavijorila samo jedna srpska zastava na tribinama. Kako navodi jedan tamošnji mediji: "Ovo nije Đoković koga su svi htjeli da vide".

Australijski "Open court" navodi da se Đoković nije puno kretao, pravio je konstantne pauze i često tražio peškir, iako je napolju bilo jedva preko 20 stepeni. Nije bilo dugih razmjena, a u jednom momentu se polio vodom po glavi. Trening sa Lehečkom je trajao svega pola sata, tokom kog se Novak istezao i čak neko vrijeme proveo ćaskajući sa sparing partnerom.

Sat vremena nakon prvog treninga, Đoković se vratio na drugi trening koji se završio poslije samo 12 minuta. Dobio je masažu vrata, a ovi kadrovi su definitivno zabrinuli sve ljubitelje tenisa.