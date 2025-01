Emotivna i potresna ispovjest Novaka Đokovića o paklu kroz koji je prošao u Austraiji

Novak Đoković prvi put je priznao da je otrovan stigao kući iz hotela za migrante u Australiji 2022. godine. U emotivnom intervjuu za magazin "Dži-Kju" ("GQ"), Novak je govorio ono o čemu je dosad ćutao, poput nepoznatog detalja o paklu kroz koji je u januaru 2022. prošao u Melburnu.

"Imao sam zdravstvenih problema, shvatio sam da sam u tom hotelu u Melburnu bio hranjen hranom koja me je otrovala", kazao je Novak.

Upitan da objasni o čemu se radilo, Đoković je priznao.

"Pa, došao sam do nekih otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Ovo nikad nikome nisam javno rekao, ali utvrđeno je da sam imao zaista visoki nivo teških metala. Teških metala. Imao sam u organizmu veliku dozu olova i žive".

Da li je to došlo iz hrane?

"To je jedini način", kazao je Đoković slegnuvši ramenima.

Kada se vratio u Evropu, osjećao se jako loše. "Da, bio sam veoma bolestan. Bio je to kao grip, ali me je za nekoliko dana grip potpuno oborio. Nekoliko puta mi se događalo da me Hitna pomoć tretira u domu i onda sam morao da uradim toksikološki test"