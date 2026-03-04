Frontmen "Lavine" nema protekciju: Nakon pobjede na PZE se vratio u školu, a onda je vidio natpise u Bujanovcu

Frontmena benda "Lavina" koji je odnio pobjedu na ovogodišnjoj PZE, sačekalo je veliko iznenađenje.

Izvor: RTS printscreen/instagram

Prije samo nekoliko dana održalo se finale "Pjesme za Evroviziju", a pobjedu je odnijela progresiv metal grupa "Lavina", koji su se istakli i kao jedni od favorita još nakon druge polufinalne večeri.

Lavina Kraj mene Izvor: YouTube

Iako su u Srbiji još uvijek pomiješane reakcije na njihovu pobjedu, u Evropi je potpuno drugačija situacija, te mnogi pozdravljaju odluku da nas na Pjesmi Evrovizije predstavlja metal bend.

Inače, interesantno je da je frontmen, Luka Aranđelović, inače profesor muzičkog i to u Bujanovcu, a tokom takmičenja često je i pozdravljao svoje učenike.

Uprkos ogromnom uspjehu, on se vratio svakodnevnim obavezama, pokazavši da škola ne smije da trpi zbog njihovog plasmana, a pri povratku dočekalo ga je ogromno iznenađenje.

Izvor: instagram/starving_tourist

Njegovi učenici nisu krili ponos što njihov omiljeni profesor ide na Evroviziju, te su po stazama ispisali poruke poput: "Bravo, od učionice do Evrovizije", "Beč zove", "Vrijeme Lavine", "Bravo Luka"...