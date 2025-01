Zbog tvrdnje Novaka Đokovića o trovanju u hotelu u Melburnu oglasio se i direktor Australijan opena Kreg Tajli.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Nedavno je Novak Đoković javno govorio o periodu tokom kojeg je bio u karantinu u Australiji. Srbin je naveo kako je bio otrovan dok je bio u hotelu u Malburnu, a sada se po tom pitanju oglasio i direktor Australijan opena Kreg Tajli.

"Neću odgovarati na to pitanje. Jednostavno, ne želim da se vraćam, to je bilo prije tri godine. Fokusirani smo samo na izvedbu ovog sjajnog događaja“, bio je jasan Tajli, a preneo "ABC njuz".

Čitava tema dobila je na značaju kad je Novak Đoković u razgovoru za "Dži-Kju" ("GQ") rekao: "Imao sam zdravstvenih problema, shvatio sam da sam u tom hotelu u Melburnu bio hranjen hranom koja me je otrovala".

Pokušao je Đoković da objasni o čemu se radi: "Pa, došao sam do nekih otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Ovo nikad nikome nisam javno rekao, ali utvrđeno je da sam imao zaista visoki nivo teških metala. Teških metala. Imao sam u organizmu veliku dozu olova i žive". Srbin je još i dobio pitanje da li je sve to produkt hrane, na šta je odgovorio: "To je jedini način".

Oglasio se i premijer

Premijer Australije Entoni Albaneze dobio pitanje da prokomentariše spomenutu Novakovu izjavu o trovanju hranom u Melburnu. Albaneze je pokušao na suptilan način da odgovori.

"Ne mogu da odgovorim na nešto što nisam vidio. Želim Đokoviću sve najbolje na terenu tokom Australijan opena", rekao je Albaneze i tako stavio tačku na to pitanje.