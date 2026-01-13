Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se nakon što je Miloš Raonić donio odluku da se penzioniše

Izvor: MN Press, MONDO

Miloš Raonić zvanično je objavio kraj profesionalne karijere. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mu je čestitao na prepoznatljiv način. Raonić je rođen u Podgorici, a ubrzo potom se njegova porodica preselila u Kanadu, dok i Đoković vuče dio korijena iz Crne Gore, te je poruka koju je poslao kolegi bila simbolična.

"Čestitke, brate, na sjajnoj karijeri. Imaš mnogo razloga za ponos. Bilo je zadovoljstvo igrati s tobom na terenu. Vidimo se u Đedovini", napisao je Đoković na Instagramu uz emotikon smajlića, a uz fotografiju na kojoj je Miloš Raonić kao dijete.

Izvor: Screenshot/Instagram/@djokernole

Raonić se nije takmičio još od Olimpijskih igara u Parizu 2024, a prije toga su ga povrede primorale da znatno uspori karijeru koja je nekada obećavala velike uspjehe. Po pojavi na teniskoj sceni Raonić je bio viđen kao buduća velika zvijezda, te je utisak da je karijera ovog Kanađanina mogla biti i zapaženija.

Ipak, ne može se reći da karijera Miloša Raonića nije bila zapažena - bio je finalista Vimbldona, polufinalista Australijan opena, nekada treći teniser svijeta i osvajač osam ATP titula. Kad je u pitanju "crnogorska veza" Đoković i Raonić su se sastali 12 puta na ATP turu, a svih 12 mečeva pripalo je olimpijskom šampionu iz Pariza.

Izvor: MN Press