Punomoćnik oštećene porodice, advokat Srđan Lješković, zatražio je da se postupak vodi u adekvatnoj sudnici, a ne u kancelariji predsjednika vijeća.

U Višem sudu u Podgorici danas je odloženo suđenje okrivljenom Harisu Kočanu, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Nikole Drecuna i Igora Mašanovića i ubistva Radovana Markovića, te okrivljenom Vanji Burdi zbog pomaganja Kočanu nakon ubistva Radovana Markovića.

"Porodica želi da čuje ko je kriv za smrt njihovog člana, njihovog sina i brata, bez obzira što u spisima predmeta imate priznanje jednog od okrivljenih da je ispalio metak, a da je smrt nastupila od nečega drugog, što ćemo i dokazati tokom postupka. Sudija, uslovi u kojima danas radimo su nedostojni i vaše i naše struke", ukazao je Lješković.

Naredni glavni pretres zakazan je za 25. mart.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Haris Kočan dana 20. novembra 2023. godine, oko 18.30 časova, sa umišljajem iz koristoljublja pokušao da ubije Mašanović Igora i Nikolu Drecuna. Na način što je prihvatio predlog za sada NN lica, koje ga je angažovalo da za neutvrđeni iznos novca, u rasponu od 40.000,00 do 70.000,00 eura, ispali projektil iz raketnog bacača RPG-7, u vozilo, na unaprijed određenom mjestu u opštini Cetinje.

U optužnici se navodi da je 20. novembra 2023. godine, u popodnevnim časovima, noseći u rukama označeni raketni bacač RPG-7 čekao u zasjedi nailazak vozila kojim su se prevozili Mašanović i Drecun.

Kada ih je uočio, ispalio je protivtenkovsku protivklopnu granatu kumulativnu raketu iz navedenog vatrenog oružja, koja je pogodila u zemljanu površinu ispred suvozačeve strane vozila.

Čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 4 i 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Drugom tačkom optužnice predstavljeno je da su okrivljeni Haris Kočan i Vanja Burda dana 03. 03. 2024. godine, u mjestu Meterizi u blizini magistralnog puta Podgorica – Cetinje, i to okrivljeni Kočan sa umišljajem ubio oštećenog Radovana Markovića.

Na način što je dok se sa oštećenim nalazio u vozilu, sjedeći na zadnjem sjedištu, a Marković na mjestu vozača, dok je vozilo bilo u pokretu, iz automatske puške, ispalio više projektila u pravcu oštećenog, od kojih su dva projektila pogodila Markovića u predjelu leđa, od kojih je povreda je nastupila smrt.

Okrivljeni Kočan je izvršio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Burda Vanja krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 387 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

