Igor Ognjenović novi je predsjednik Upravnog odbora Karate saveza, odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije.

Izvor: Youtube/Drugačiji fitnes/Screenshot

Ognjenović je dobio podršku 30 delegata.

Za njegovog protiv kandidata, Veselina Mićovića, glasala su 22 delegata.

Ognjenović je na mjestu predsjednika Upravnog odbora naslijedio Predraga Perkovića, koji je tu funkciju obavljao od 9. januara 2022. godine, piše CdM.

Podršku je dobio i Upravni odbor, u čiji sastav su, na predlog Ognjenovića, izabrani Zdravko Dragaš (Izvršni direktor Elektroprivrede), Boris Rašković (osnivač kompanije Water group), Denis Čekić (UDG) i Rada Rmandić (predstavnica Sport vision).

Ognjenović je najavio da će naknadno dostaviti imena ostalih članova UO.