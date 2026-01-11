Novak Đoković pojaviće se na terenu prvi put u 2026. godini na Australijan openu i to na treningu sa Frensisom Tjiafoom

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Novak Đoković iznenadio je sve kada je donio odluku da ne igra ni na jednom turniru pred Australijan open. Kada će se prvi put pojaviti na terenu u 2026. godini? Sada je i to otkriveno. Biće to u Melburnu i taj momenat će da privuče ogromnu pažnju, kako navijača tako i medija.

Saopšten je spisak treninga na prvom grend slemu sezone i Đoković će imati trening 15. januara. Sparing partner biće mu američki igrač Frensis Tijafo. Tada će da "osjeti teren" i da počne sa pripremama za takmičenje.

Đoković je u karijeri osvojio 24 pehara na grend slemovima i pokušaće ove godine da dođe i do 25. trofeja. Ima 10 titula na Australijan openu. Prošle godine je pobijedio Karlosa Alkaraza u četvrtinalu, ali se u tom meču povrijedio i izdržao je samo jedan set u polufinalu protiv Saše Zvereva.