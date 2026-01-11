Novak Đoković pojaviće se na terenu prvi put u 2026. godini na Australijan openu i to na treningu sa Frensisom Tjiafoom
Novak Đoković iznenadio je sve kada je donio odluku da ne igra ni na jednom turniru pred Australijan open. Kada će se prvi put pojaviti na terenu u 2026. godini? Sada je i to otkriveno. Biće to u Melburnu i taj momenat će da privuče ogromnu pažnju, kako navijača tako i medija.
Saopšten je spisak treninga na prvom grend slemu sezone i Đoković će imati trening 15. januara. Sparing partner biće mu američki igrač Frensis Tijafo. Tada će da "osjeti teren" i da počne sa pripremama za takmičenje.
Đoković je u karijeri osvojio 24 pehara na grend slemovima i pokušaće ove godine da dođe i do 25. trofeja. Ima 10 titula na Australijan openu. Prošle godine je pobijedio Karlosa Alkaraza u četvrtinalu, ali se u tom meču povrijedio i izdržao je samo jedan set u polufinalu protiv Saše Zvereva.