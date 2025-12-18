U kotorskom bazenu "Zoran Džimi Gopčević" je bilo 18:13 za kombinovani tim Dejana Savića, koji je nastupio bez Petra Tešanovića, Đura Radovića, Dušana Matkovića, Sava Ćetkovića, Vladana Spaića, Dmitrija Holoda...

Izvor: MN Press

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore je ostvarila pobjedu u pripremnom meču protiv Gruzije.

U kotorskom bazenu "Zoran Džimi Gopčević" je bilo 18:13 za kombinovani tim Dejana Savića, koji je nastupio bez Petra Tešanovića, Đura Radovića, Dušana Matkovića, Sava Ćetkovića, Vladana Spaića, Dmitrija Holoda...

"Ajkule" su od starta imale kontrolu, povele 3:0, a prednost od tri gola (5:2) imale su i nakon prvih osam minuta.

Na poluvremenu je bilo 8:4, a početkom trećeg perioda i maksimalnih šest razlike - 10:4 nakon što je mrežu Gruzina, čiji selektor je trener Primorca Anastasios Kehajas, zatresao Miroslav Perković.

Uslijedio je pad u igri i niz od tri pogotka rivala za 10:7, ali su Filip Gardašević, Jovan Vujović i Srđan Janović sigurnom realizacijom vratili Crnoj Gori ubjedljivu prednost.

A onda je, čini se, došlo i do opuštanja i serije grešaka u napadu i odbrani, uz odličnu rolu bivšeg crnogorskog reprezentativca Stefana Pješivca, koji sada nosi kapicu Gruzije, pa je rival unio neizvjesnost.

Tako je na nešto više od dva minuta do kraja Gruzija smanjila na 15:13, ali je već u narednom napadu Gardašević na 90 sekundi do kraja maltene riješio pitanje pobjednika kada je pogodio za 16:13.

Gardašević je postigao pet golova, jedan više od Janovića, po dva puta su se upisali Perković i Vujović, a po jednom Matija Sladović, Vlado Popadić, Danilo Stupar, Aljoša Mačić i Strahinja Gojković.

Tri četvrtine je među stativama bio Darko Đurović, posljednjih osam minuta je šansu dobio mladi Matija Pejović.