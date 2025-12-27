Priznanja su dodijeljena u šest kategorija, a nagrađeni su istaknuti rukometaši i rukometašice iz crnogorskih klubova, kao i oni koji nastupaju u inostranstvu.

Rukometni savez Crne Gore tradicionalno je proglasio najbolje pojedince koji su svojim igrama, rezultatima i profesionalnim odnosom obilježili 2025. godinu u domaćem i međunarodnom rukometu.

Priznanja su dodijeljena u šest kategorija, a nagrađeni su istaknuti rukometaši i rukometašice iz crnogorskih klubova, kao i oni koji nastupaju u inostranstvu. Posebna priznanja uručena su i za izuzetna ostvarenja na evropskoj sceni mlađih selekcija.

Odlukom Upravnog odbora Rukometnog saveza Crne Gore, za najbolju igračicu domaćeg prvenstva proglašena je Jelena Vukčević iz OTP Group Budućnosti, dok je titulu najboljeg igrača u domaćem šampionatu ponio Aleksandar Glendža iz Budvanske rivijere Budva.

Za najbolje igrače u inostranstvu izabrani su Tatjana Brnović, članica rumunskog ĆSM Bukurešta, i Branko Vujović, koji nastupa za Dinamo Bukurešt. Najboljom mladom igračicom Crne Gore proglašena je Martina Knežević iz Budućnosti, dok je priznanje za najboljeg mladog igrača pripalo Milošu Tujkoviću iz slovenačkog Slovana.

Rukometni savez Crne Gore dodijelio je i posebna priznanja za izuzetna ostvarenja na evropskim prvenstvima mlađih kategorija. Natalija Lekić, članica Naisse iz Srbije, proglašena je za najbolju igračicu Evropskog prvenstva za rukometašice do 19 godina, dok je Maša Dubljević iz Trebjese dobila priznanje za najbolju golmanku Evropskog prvenstva za igračice do 17 godina.