Jelena Dokić je svima održala lekciju o novinarstvu, etici, društvenim mrežama i veštačkoj inteligenciji. Neko mora da je čuje i da konačno uvede red.

Nedavno je operisana Jelena Dokić – izvađen joj je miom (benigni tumor na materici) – a zbog toga je ponovo bila na meti laži, prevara i izmišljenih vijesti. Mnogo puta do sada je nekada proslavljena teniserka govorila o užasnom tretmanu koji doživljava u medijima, ali ovaj put bila je posebno oštra.

Na internetu su se pojavile slike nje i njenog partnera, kreirane uz pomoć vještačke inteligencije. Na njima je Jelena Dokić navodno bez kose, u bolničkoj postelji, a uz sve to izmišljena je i vijest da je trudna. Burno se oglasila i naglasila da je neophodno uvesti red u medijsko izvještavanje.

Istakla je da naravno ona nije na tim slikama i obradovala nas vijestima da se odlično oporavlja. Naglasila je da je veoma potresena jer je morala da gleda ovakve slike i istakla da ne razumije ljude koji rade ovakve stvari.

Šta je rekla Jelena Dokić?

"Apsolutno odvratno, uznemirujuće i zlo.Nemam reči za ovoliko lažnih vesti, fotošopa i veštaćke inteligencije...", napisala je Jelena Dokić u svojoj objavi.