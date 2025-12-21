Rukometaši Budućnosti i Partizana ostvarili su važne pobjede u 14. kolu SBBet Prve crnogorske lige.

Izvor: MONDO

Budućnost je kao gost savladala Brskovo 31:28, a do trijumfa su je vodili Andrija Radovanović, Balša Đurović i Balša Račić sa po pet golova. Istakao se i golman Vuko Borilović sa deset odbrana. U timu Brskova najefikasniji je bio Lazar Dulović sa deset pogodaka.

Partizan je u Bijelom Polju ubjedljivo savladao Jedinstvo 39:19. Tivatski tim do trijumfa je predvodio Darko Đurković sa devet golova, dok su po sedam dodali Nemanja Batuta i Nemanja Drakulović. U poraženoj ekipi najbolji je bio Bojan Varagić sa istim učinkom.

Za danas su zakazani dueli Mornar 7 – Berane 1949 (17 sati) i Sutjeska – Lovćen (20 sati), dok je meč Zabjela – Rudar odgođen i biće odigran 27. decembra.